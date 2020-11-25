Зеленський призначив нового голову Миколаївської ОДА: що про нього відомо
Володимир Зеленський призначив головою Миколаївської обласної державної адміністрації Віталія Кіма. Президент України зустрівся з ним особисто та вручив йому службове посвідчення.
Указ про призначення Віталія Кіма Володимир Зеленський підписав 25 листопада. Про це повідомляє Офіс Президента.
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Президент також побажав Віталію Кіму наснаги на посаді очільника Миколаївської облдержадміністрації.
Що відомо про Віталія Кіма
- Віталій Кім народився 1981 року у Миколаєві. Закінчив Український державний морський технічний університет імені адмірала Макарова, спеціаліст з економіки.
- Багато років працював у бізнесі та очолював низку приватних підприємств.
- Кім був кандидатом від "Слуги народу" на місцевих виборах до міськради Миколаєва. На місцевих виборах йшов під другим номером, одразу після Тетяни Домбровської.
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Зауважимо, що 17 листопада Зеленський звільнив голову Миколаївської обласної держадміністрації Олександра Стадніка.
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