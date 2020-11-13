Зеленський призначив пані посла України у Сінгапурі: що відомо про Катерину Зеленко
Президент Володимир Зеленський 13 листопада призначив Катерину Зеленко пані послом України у Сінгапурі. Раніше посадовиця обіймала посаду спікерки українського МЗС.
Окрім того, Зеленко була першою секретаркою посольства України в Німеччині. Указ про призначення посадовиці опублікувала пресслужба Офісу Президента.
Читайте також Сергій Левченко став новим начальником департаменту військової контррозвідки СБУ
Що відомо про Катерину Зеленко
Зеленко – українська правознавиця та дипломатка;
- У сфері дипломатії працювала з 2002 року;
- Обіймала посади у Департаменті Європейського союзу та Департаменті МЗС України;
- Працювала в українських посольствах в Австрії та Німеччині.
Кого ще Зеленський призначив на посади послів
- Володимира Хоманця – послом України у Тунісі;
- Валерія Кірдоду – послом України у Нігерії;
- Ольгу Діброву – пані послом України у Фінляндії;
- Ярослава Мельникам – послом України в Італії.
Поділитися новиною