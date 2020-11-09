Укази про призначення 9 листопада розмістили на сайті Офісу Президента.

Раніше Зеленський звільнив голів ОДА трьох областей

на посаду глави Одеської ОДА призначили у жовтні 2019 року,

у Сумах лише в березні 2020 року. А глава Івано-Франківської ОДА

пробув на посаді найменше – тільки пів року.