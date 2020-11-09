Зеленський призначив тимчасових очільників трьох ОДА: деталі
Володимир Зеленський призначив виконувачів обов’язків голів Івано-Франківської, Одеської та Сумської обласних державних адміністрацій. Раніше президент звільнив з посад їхніх попередників.
Укази про призначення 9 листопада розмістили на сайті Офісу Президента.
Раніше Зеленський звільнив голів ОДА трьох областей
Хто тимчасово очолив ОДА
- Виконувачкою обов’язків голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації стала Марія Савка;
- Одеської ОДА – В’ячеслав Овечкін;
- Сумської – Сергій Пахольчук.
Зміна голів очільників області: що відомо
- 4 листопада Кабінет Міністрів погодив звільнення голів Івано-Франківської, Одеської та Сумської ОДА.
- 5 листопада Володимир Зеленський звільнив їх, підписавши відповідний указ.
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