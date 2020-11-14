Володимир Зеленський заявив, що Україну намагались втягнути в президентські вибори в США. Однак наша держава пройшла достойно цей шлях і не допустилась помилки.

Україна незважаючи нінащо зберегла незмінну двопалатну підтримку США. Про це Зеленський заявив у своєму влозі, оприлюдненому в телеграм-каналі.

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"Наша позиція була правильною, бо показала невтручання у вибори іншої держави. Отже, найголовніше – Україна була і залишається партнером і другом як для демократів, так і для республіканців", – зазначив він.

Може це пафосно, але Україна єднає США,

– заявив президент.

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Вибори в США: що відомо

У США 3 листопада відбувся головний день голосування на президентських виборах.

За попередніми результатами, найбільше голосів отримав Джо Байден. 7 листопада ЗМІ повідомили про його перемогу.

Президент Володимир Зеленський привітав Байдена. Він наголосив, що "наша дружба стає тільки міцнішою".