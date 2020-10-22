Володимир Зеленський виступає за довічний термін для корупціонерів. Це питання можуть винести на обговорення Ради, якщо українці підтримають ідею під час всенародного опитування.

Для президента важлива думка українців, тому питання довічного ув’язнення за корупцію у великих розмірах і виносять на обговорення. Про це він заявив в інтерв’ю кільком українським телеканалам, пише 24 канал.

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Зеленський уточнив, що народовладдя – це те, що він обіцяв у своїй передвиборчій кампанії.

Тому такі питання для мене важливі особисто. Я хочу відчути народ. Якщо народ говорить, що він підтримує ідею, я зрозумію відповідь і говоритиму з депутатами, пропонуватиму такі позиції,

– сказав президент.

Водночас він не бачить нічого поганого в тому, щоб провести такий собі екзитпол і дізнатися думку мільйонів українців. Адже при звичайному соціологічному опитуванні вибірка становитиме лише кілька тисяч.

Зеленський не заперечує, що 95% опитаних можуть підтримати довічне для корупціонерів. Однак глава держави не впевнений, що й парламент схвально сприйме таку ініціативу.

До теми Як українці ставляться до опитування Зеленського: нові дані

Зверніть увагу! Питання довічного ув’язнення за масштабну корупцію – одне з п’яти питань всенародного опитування, яке пройде 25 жовтня. Інші запитання стосуються вільної економічної зони на Донбасі, зменшення кількості нардепів, легалізації медичного канабісу та використання безпекових гарантів Будапештського меморандуму для відновлення територіальної цілісності України. Більше про ініціативу Зеленського читайте за посиланням.