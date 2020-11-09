Запровадження карантину вихідного дня, на думку президента Володимира Зеленського, допоможе уникнути запровадження повного локдауну в Україні. Тимчасові обмеження у вихідні наразі планують запровадити на кілька тижнів.

Що каже Зеленський

За допомогою карантину вихідного дня планують уникнути великого збільшення хворих і підготувати необхідну кількість ліжок. Про це президент заявив на селекторній нараді щодо запобігання COVID-19, повідомили у пресслужбі Офісу Президента.

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Тимчасовий режим карантину на вихідні, приблизно на кілька тижнів, може допомогти нам уникнути жорсткого локдауну,

– наголосив глава держави.

За словами Зеленського, збільшення кількості ліжок, носіння масок та тимчасовий карантин вихідного дня дадуть хороший ефект. Президент переконаний, що український сценарій розвитку епідемічної ситуації в холодну пору року буде далеко не найгіршим.

Карантин вихідного дня: що відомо

У МОЗ розробляють механізм карантину вихідного дня. Його планують запроваджувати у суботу й неділю.

За словами очільника МОЗ Максима Степанова, у вихідні максимально обмежать роботу закладів харчування, магазинів та інших установ. Щоправда, обмежень транспорту не буде.

Такі заходи хочуть ввести через стрімкий приріст нових хворих на COVID-19.