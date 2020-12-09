На перемовинах у нормандському форматі можна досягти результатів щодо миру на Донбасі. Рік тому під час саміту "нормандської четвірки" Україна показала всьому світу, що хоче цього. Однак рух має бути двосторонній.

Міжнародні партнери відзначають просування з боку України на шляху до миру. Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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За словами президента, активність України у перемовинах довела, що саме Росія блокує виконання домовленостей.

Україна показала всьому світу, що зацікавлена у мирі, але рух має бути двостороннім...Шлях до миру завжди тернистий. Але це шлях, яким мають пройти обидві сторони.

– наголосив Зеленський.

Які здобутки відзначив Зеленський

Зеленський наголосив, що Україна готова до нового етапу розведення військ і розмінування нових ділянок, а також до чергового обміну полоненими. Також глава держави відзначив перемир'я на Донбасі.

Крім того, Україна спростила вступ до вишів для абітурієнтів з окупованих територій і побудувала нові пункти пропуску.

"Україна здатна виграти битву за емоції людей з тимчасово окупованої території. Ми робимо цілком конкретні речі, які демонструють усім жителям Донецька та Луганська, що Україна – це значно краще, ніж невизнані, нефункціональні, самопроголошені структури", – додав Зеленський.

Зверніть увагу! 9 грудня 2020 року у Парижі зустрілись лідери "нормандської четвірки" – очільники України, Франції, Німеччини та Росії.

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