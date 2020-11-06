Президент Володимир Зеленський вважає, що вибори на Донбасі можливі лише після деокупації та стабілізації безпекової ситуації. Раніше прозвучала пропозиція провести вибори на окупованих територіях вже у березні наступного року. Про це мовиться у "Плані дій щодо Донбасу".

Спочатку має відбутись деокупація Донбасу

Свою позицію щодо можливого волевиявлення глава держави озвучив на КПВВ "Щастя" на Луганщині. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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Вибори потрібні, але це все ж таки не самоціль. Найголовніше – деокупація Донбасу, після чого можуть бути вибори,

– сказав Зеленський.

Для виборів необхідно виконати "План дій щодо Донбасу"

Якщо виконуватиметься "План дій щодо Донбасу", який запропонували на розгляд ТКГ, то цілком ймовірно, наголосив президент, що вибори стануть можливими і 31 березня 2021 року.

Ми вважаємо, що той покроковий план, який запропонувала до розгляду засідання ТКГ Україна, сьогодні дає можливість усе це зробити і щоб навесні провести вибори. Але ще раз говорю: це не є найголовнішим питанням,

– зазначив глава держави.

Що відомо про "План дій щодо Донбасу"

Україна підготувала план дій щодо демілітаризації ОРДЛО на початку 2021 року. Якщо Росія погодиться на пропозиції, то офіційний Київ готовий призначити місцеві вибори на Донбасі вже на 31 березня 2021 року.

Основні кроки:

усі незаконні збройні формування бойовиків мають розпустити та вивести з регіону до початку 2021 року;

Росія має скасувати низку рішень, зокрема, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства;

Україна має відновити контроль над державним кордоном за допомогою місії ОБСЄ;

кількість спостерігачів мають збільшити на 1 500 осіб.

Зверніть увагу! "План дій" вже направили координатору Тристоронньої контактної групи, спецпредставнику чинного голови ОБСЄ Хайді Грау.