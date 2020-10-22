Тут немає ніякого юридичного фундаменту, – Зеленський про результати всеукраїнського опитування
На думку президента Зеленського, всеукраїнське опитування матиме дуже важливе значення. Проте юридичних наслідків у його результатів бути не може.
Президент обіцяє передати пропозиції депутатам
На думку народу Зеленський обіцяє зважити і розробити відповідні пропозиції Верховній Раді. Про це глава держави повідомив в інтерв'ю кільком українським телеканалам, інформує 24 канал.
Народовладдя – це те, що я обіцяв у своїй передвиборчій програмі. Якщо народ говорить, що він підтримує ідею – але ж це просто опитування, ви маєте зрозуміти, тут немає ніякого юридичного фундаменту,
– сказав Зеленський.
В Офісі Президента раніше говорили про наслідки опитування
Зазначимо, що раніше про те, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, говорили і в Офісі Президента. Натомість перший віцеспікер Руслан Стефанчук не виключив, що певні питання можуть згодом винести і на референдум. Цю ідею спростував голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Він зауважив, що опитування не можна називати "репетицією референдуму".
Що відомо про всеукраїнське опитування
- Про намір провести опитування президент Зеленський оголосив 13 жовтня.
- У переліку – 5 питань.
- Опитувати виборців мають поза межами виборчих дільниць, аби це не суперечило законодавству.
- Фінансування опитування взяла на себе партія "Слуга народу".