На думку президента Зеленського, всеукраїнське опитування матиме дуже важливе значення. Проте юридичних наслідків у його результатів бути не може.

Президент обіцяє передати пропозиції депутатам

На думку народу Зеленський обіцяє зважити і розробити відповідні пропозиції Верховній Раді. Про це глава держави повідомив в інтерв'ю кільком українським телеканалам, інформує 24 канал.

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Народовладдя – це те, що я обіцяв у своїй передвиборчій програмі. Якщо народ говорить, що він підтримує ідею – але ж це просто опитування, ви маєте зрозуміти, тут немає ніякого юридичного фундаменту,

– сказав Зеленський.

В Офісі Президента раніше говорили про наслідки опитування

Зазначимо, що раніше про те, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, говорили і в Офісі Президента. Натомість перший віцеспікер Руслан Стефанчук не виключив, що певні питання можуть згодом винести і на референдум. Цю ідею спростував голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Він зауважив, що опитування не можна називати "репетицією референдуму".

Що відомо про всеукраїнське опитування

Про намір провести опитування президент Зеленський оголосив 13 жовтня.

У переліку – 5 питань.

Опитувати виборців мають поза межами виборчих дільниць, аби це не суперечило законодавству.

Фінансування опитування взяла на себе партія "Слуга народу".