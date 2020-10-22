Раніше ЗМІ писали, що Денис Шмигаль сказав, що через 15 років в Україні не буде з чого платити пенсії. Володимир Зеленський уточнив, що прем’єр мав на увазі: якщо не буде достатньо підприємств, то не буде податків, як результат – і пенсій. Варіант розв’язання проблеми – накопичувальна пенсійна система.

Президент заявив, що люди неправильно зрозуміли слова Шмигаля про неможливість виплачувати пенсії українцям у майбутньому та накопичувальну систему. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю кільком українським телеканалам, пише 24 канал.

Читайте також Пенсіонери 80+ отримують чималі гроші, – Зеленський

Глава держави зазначив, що очільник уряду мав на увазі: українська нація старіє, молодь виїжджає. Якщо так продовжуватиметься й надалі, то років через 15 можуть виникнути труднощі з пенсіями.

Якщо не буде підприємств, лояльних умов для них, не буде кому сплачувати податки,

– пояснив Зеленський.

А це відповідно означає, що не буде з чого виплачувати пенсії. Тому як варіант Шмигаль пропонує накопичувальну пенсійну систему.

Президент наголосив, що остаточної думки щодо такого варіанту він не має. Якщо спеціалісти скажуть, що система працює – її варто впроваджувати.

Також Зеленський припустив, що може відмовитися від президентської пенсії, якщо в Україні будуть проблеми з їхньою виплатою та розміром. "Якщо людям нема що їсти, навіщо мені такі пенсії", – додав він.