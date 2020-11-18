Володимир Зеленський заявив, що всі порушники карантину вихідного дня платитимуть штрафи. Зокрема, й клуб "5 елемент" Петра Порошенка. П’ятому президенту чинний глава держави порадив визначитися: він рятівник чи комерсант.

Володимир Зеленський, який хворіє на коронавірус, записав чергове відеозвернення, повідомляє 24 канал.

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На ньому він заявив, що кількість контактів завдяки карантину вихідного дня суттєво знизилася. Президент наголосив, що є ті, хто вважає, що рішення уряду можна не виконувати.

Як приклад він назвав роботу клубу, що належить сину тепер вже колишнього начальника одного з департаментів Нацполіції. Інший порушник – клуб "5 елемент", власником якого є Петро Порошенко.

Зеленський зазначив, що санкції за порушення карантину будуть однакові для всіх – принцип "друзям все, ворогам – локдаун" не діє.

Ви кричите, що ситуація з розповсюдження COVID критична, а з іншого – сприяєте цьому. Треба вирішити: ви або рятівник, або комерсант,

– сказав Зеленський Порошенку.

Чинний президент порадив своєму попереднику зберегти гроші на оплату штрафів, а не витрачати їх на ботоферми. Зеленський також заявив, що за потреби закладу випишуть і 100 штрафів.

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