Ви або рятівник, або комерсант, – Зеленський закинув Порошенку подвійні стандарти
Володимир Зеленський заявив, що всі порушники карантину вихідного дня платитимуть штрафи. Зокрема, й клуб "5 елемент" Петра Порошенка. П’ятому президенту чинний глава держави порадив визначитися: він рятівник чи комерсант.
Володимир Зеленський, який хворіє на коронавірус, записав чергове відеозвернення, повідомляє 24 канал.
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На ньому він заявив, що кількість контактів завдяки карантину вихідного дня суттєво знизилася. Президент наголосив, що є ті, хто вважає, що рішення уряду можна не виконувати.
Як приклад він назвав роботу клубу, що належить сину тепер вже колишнього начальника одного з департаментів Нацполіції. Інший порушник – клуб "5 елемент", власником якого є Петро Порошенко.
Зеленський зазначив, що санкції за порушення карантину будуть однакові для всіх – принцип "друзям все, ворогам – локдаун" не діє.
Ви кричите, що ситуація з розповсюдження COVID критична, а з іншого – сприяєте цьому. Треба вирішити: ви або рятівник, або комерсант,
– сказав Зеленський Порошенку.
Чинний президент порадив своєму попереднику зберегти гроші на оплату штрафів, а не витрачати їх на ботоферми. Зеленський також заявив, що за потреби закладу випишуть і 100 штрафів.
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Порушення карантину клубом "5 елемент": коротко
- У спорткомплекс "5 елемент", який пов’язують з п’ятим президентом Петром Порошенком, 14 листопада прийшли поліцейські.
- Через те, що заклад працював під час карантину вихідного дня, поліція наклала штраф та розпочала кримінальне провадження.
- У клубі пояснюють дії поліції "політичним замовленням".
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