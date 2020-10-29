Ми вже бачимо сигнали, – Зеленський про реакцію ЄС на рішення КСУ
Володимир Зеленський виступив на терміновому засіданні РНБО щодо ситуації з Конституційним судом. Президент зазначив, що на рішення КСУ про електронне декларування вже відреагували в Євросоюзі.
Рішення Конституційного суду ніколи не сприйме ані українське суспільство, ані партнери в Євросоюзі. Про це у своїй промові під час засідання 29 жовтня Ради нацбезпеки та оборони заявив Володимир Зеленський, пише 24 канал.
Дізнайтеся більше Система е-декларування в Україні буде працювати, – Зеленський
Ми з вами вже отримали чіткі сигнали (від ЄС – 24 канал),
– зазначив президент.
Нагадаємо, раніше з’явилася інформація, що в Євросоюзі занепокоєні рішенням Конституційного суду щодо скасування е-декларування. Там вважають, що воно може стати підставою для тимчасового призупинення безвізового режиму для України. А депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс назвав таке рішення КСУ "стрибком у минуле".
Що ще сказав президент у свої промові
- Він засудив таке рішення КСУ та запевнив, що система е-декларування в Україні буде працювати
- Скасовану постанову відновлять та невідкладно подадуть на розгляд Верховної Ради.
- Президент наголосив, що не можна допустити, щоб цю проблему вирішувала вулиця на свій розсуд, а також щоб будь-яке рішення Конституційного суду використали вороги України для дискредитації нашої країни за кордоном.
- Глава держави звернувся до правоохоронців, аби вони з'ясували деталі, які привели до такого рішення суду.
Промова Володимира Зеленського на терміновому засіданні РНБО: дивіться відео
Скандальне рішення Конституційного суду: що відомо
- 27 жовтня КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.
- О 18:00 28 жовтня НАЗК оголосили, що закривають відкритий доступ до реєстру електронних декларацій чиновників.
- У МЗС України попередили, що рішення КСУ завдало серйозного удару по відносинах України із Заходом. Зокрема, це стосується й питання безвізового режиму.