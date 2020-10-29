Володимир Зеленський виступив на терміновому засіданні РНБО щодо ситуації з Конституційним судом. Президент зазначив, що на рішення КСУ про електронне декларування вже відреагували в Євросоюзі.

Рішення Конституційного суду ніколи не сприйме ані українське суспільство, ані партнери в Євросоюзі. Про це у своїй промові під час засідання 29 жовтня Ради нацбезпеки та оборони заявив Володимир Зеленський, пише 24 канал.

Дізнайтеся більше Система е-декларування в Україні буде працювати, – Зеленський

Ми з вами вже отримали чіткі сигнали (від ЄС – 24 канал),

– зазначив президент.

Нагадаємо, раніше з’явилася інформація, що в Євросоюзі занепокоєні рішенням Конституційного суду щодо скасування е-декларування. Там вважають, що воно може стати підставою для тимчасового призупинення безвізового режиму для України. А депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс назвав таке рішення КСУ "стрибком у минуле".

Що ще сказав президент у свої промові

Він засудив таке рішення КСУ та запевнив, що система е-декларування в Україні буде працювати

Скасовану постанову відновлять та невідкладно подадуть на розгляд Верховної Ради.

Президент наголосив, що не можна допустити, щоб цю проблему вирішувала вулиця на свій розсуд, а також щоб будь-яке рішення Конституційного суду використали вороги України для дискредитації нашої країни за кордоном.

Глава держави звернувся до правоохоронців, аби вони з'ясували деталі, які привели до такого рішення суду.

Промова Володимира Зеленського на терміновому засіданні РНБО: дивіться відео

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