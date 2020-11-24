Розкажіть про улюблені кафешки: Зеленський вигадав, як підтримати бізнес на карантині
Президент Володимир Зеленський запропонував українцям організувати своєрідний флешмоб у соцмережах, аби підтримати ресторанний бізнес під час карантину.
Він зауважив, що натрапляв на кілька цікавих ініціатив у соцмережах, а тепер хоче ними поділитись. Про це президент Зеленський сказав під час свого відеозвернення, передає 24 канал.
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Після запровадження карантину вихідного дня, я натрапив у соцмережах на декілька дуже гарних ініціатив. Це дописи в яких люди розповідають про свої улюблені кафешки та ресторани. У них вони закликають на вихідних замовити там доставку і таким чином підтримати ресторанний бізнес,
– розповів глава держави.
На його думку, крім урядових програм з підтримки, це також – "дуже класна річ".
Вона мала б стати всеукраїнським флешмобом і підтримкою, але на жаль загубилась під лавиною дебатів про ефективність карантину і мемів про великий державний герб,
– підмітив Зеленський.
Він закликав українців виправити ситуацію і розповісти у соцмережах про місця, де їм смачно і де можна замовити доставку, підтримавши заклад таким чином і в будні, і на вихідних.
Відеозвернення Володимира Зеленського:
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