Президент Володимир Зеленський запропонував українцям організувати своєрідний флешмоб у соцмережах, аби підтримати ресторанний бізнес під час карантину.

Він зауважив, що натрапляв на кілька цікавих ініціатив у соцмережах, а тепер хоче ними поділитись. Про це президент Зеленський сказав під час свого відеозвернення, передає 24 канал.

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Після запровадження карантину вихідного дня, я натрапив у соцмережах на декілька дуже гарних ініціатив. Це дописи в яких люди розповідають про свої улюблені кафешки та ресторани. У них вони закликають на вихідних замовити там доставку і таким чином підтримати ресторанний бізнес,

– розповів глава держави.

На його думку, крім урядових програм з підтримки, це також – "дуже класна річ".

Вона мала б стати всеукраїнським флешмобом і підтримкою, але на жаль загубилась під лавиною дебатів про ефективність карантину і мемів про великий державний герб,

– підмітив Зеленський.

Він закликав українців виправити ситуацію і розповісти у соцмережах про місця, де їм смачно і де можна замовити доставку, підтримавши заклад таким чином і в будні, і на вихідних.

Відеозвернення Володимира Зеленського:

Більше про карантин вихідного дня, його ефективність та заяви політиків і експертів щодо нього – за посиланням.



Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу