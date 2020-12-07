Володимир Зеленський закликав представників місцевої влади обговорити плани про покращення якості життя в Україні. Також він пропонує відновити діяльність Ради регіонального розвитку.

Саме цей орган допоможе покращити взаємодію між мерами, очільниками обласних адміністрацій та центральними органами влади. Про це Володимир Зеленський повідомив у телеграмі.

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За словами президента, саме місцеве самоврядування значною мірою впливає на якість життя українців. Він зазначив, що завдяки децентралізації місцеві бюджети збільшились у декілька разів. По всій країні ця сума сягає сотень мільйонів гривень.

Запрошую всіх представників місцевої влади та нових політиків у громадах до дискусії про те, як нам усім разом досягти такої якості життя у громадах по всій країні, щоб люди бачили: децентралізація – це успіх України,

– зазначив Зеленський.

Водночас президент наголосив, що реформу децентралізації потрібно проводити в такому вигляді, як це було заплановано раніше. За його словами, децентралізація сприяє розподілу можливостей та розвитку.

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Зеленський наголосив, що кошти можуть бути тільки інструментом для забезпечення інтересів громади, а не для втілення певної стратегії розвитку. Як він зазначив, завданням місцевої й центральної влади та суспільства загалом є "стримування апетитів ділків".

На думку Зеленського, вони розглядають місцеві бюджети та повноваження як "годівницю" для власних потреб.