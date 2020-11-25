Венеціанська комісія має дати оцінку антикорупційній ситуації в Україні. А також допомогти вирішити конституційну кризу, що утворилася після скандального рішення КСУ.

Відповідний лист Зеленський направив голові Венеціанської комісії Джанні Букіккіо. Про це повідомляє Офіс Президента.

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У листі Володимир Зеленський висловив щиру вдячність Джанні Букіккіо за незмінну багаторічну підтримку України на шляху впровадження структурних реформ. Президент зазначив, що рішення КСУ щодо базового для антикорупційної інфраструктури України законодавства призвели до серйозної конституційної кризи.

Українська влада рішуче налаштована до її розв’язання та відновлення законодавчих механізмів запобігання та боротьби з корупцією,

– наголосив Зеленський.

Також Володимир Зеленський попросив Венеціанську комісію надати висновок щодо ухвалення рішення суддями Конституційного Суду України за наявності конфлікту інтересів. Президент закликав надати висновок за процедурою прискореного розгляду, зважаючи на нагальну необхідність пошуку збалансованого рішення задля виходу з конституційної кризи.

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Що відомо про скандальне рішення КСУ? 27 жовтня Конституційний суд скасував статтю 366-1 про кримінальну відповідальність за внесення неправдивих даних до декларації, а також визнав неконституційними повноваження НАЗК з контролю і перевірки декларацій, цілодобового доступу до реєстру декларацій і моніторингу способу життя. 27 жовтня Конституційний суд скасував статтю 366-1 про кримінальну відповідальність за внесення неправдивих даних до декларації, а також визнав неконституційними повноваження НАЗК з контролю і перевірки декларацій, цілодобового доступу до реєстру декларацій і моніторингу способу життя.

Зауважимо, що після рішення КСУ закрили низку резонансних справ, зокрема проти: