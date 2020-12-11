Президент України Володимир Зеленський проведе онлайн-зустріч з Венеційською комісією. Вони планують обговорити висновки, які опублікувала комісія щодо скандального рішення Конституційного Суду України.

Зеленський намагатиметься детальніше обговорити певні пункти та аргументи комісії. Про це в ефірі 24 каналу розповів представник президента в КСУ Федір Веніславський.

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Річ у тім, що 2 висновки, які опублікувала Венеційська комісія, ще не затверджені. Їх ще розглядатимуть на пленарній сесії 11 – 12 грудня, тому у документі можуть бути певні зміни. Однак Веніславський запевнив, що вони будуть не суттєвими.

Я думаю, 90% аргументації, які наведені в цих висновках, залишаться. Через кілька годин буде онлайн-зустріч Венеційської комісії з президентом Володимиром Зеленським,

– сказав Веніславський.

"На цій онлайн-зустрічі, я думаю, ми якраз зможемо з'ясувати, що мала на увазі Венеційська комісія під певними формулюваннями та пунктами. За результатами такого обговорення можливі якісь корегування, але в цілому, думаю, висновки залишаться такими, якими є", – запевнив представник президента.

Висновки Венеційської комісії щодо КСУ: коротко