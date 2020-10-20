Володимир Зеленський виступив у Раді з традиційним щорічним посланням до парламенту. Президент говорив, зокрема, про завершення війни на Донбасі та повернення українських територій.

Про режим тиші на Донбасі

27 липня було оголошено про припинення вогню на Донбасі. Глава держави відзначив відносну тишу, яка триває там вже 86 день поспіль, повідомляє 24 канал.

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Він додав, що за весь цей час Україна зазнала лише однієї бойової втрати. "Це боляче. Але те, що з'явилися дні, тижні і навіть вже місяці, коли ми не ховаємо своїх героїв, коли не плачуть матері та діти – це дає нам надію", – підкреслив президент.

Цей режим тиші – найдовший за роки війни. Чи ідеальний він? Ні. Чи є порушення? Так. Чи є спроби його зірвати? Безумовно. Але треба визнати, що кількість пострілів суттєво зменшилася,

– наголосив Зеленський.

Президент також наголосив, що місцеві жителі Донбасу тепер вже не слухають новин про тишу, адже чують її в реальному житті.

Довідка. З 27 липня на Донбасі діє режим повного та всеосяжного припинення вогню. Попри це, бойовики не дотримуються домовленостей. Найчастіше вони здійснюють провокативні постріли.



Проте 6 вересня окупанти вщент зірвали перемир'я, вони прицільно обстріляли позиції військових ЗСУ. Тоді загинув український захисник.

Зеленський зауважив, що міжнародні партнери, зокрема – Євросоюз, США, Канада, Туреччина, Велика Британія, позитивно оцінюють прагнення України до миру та продовжують її у цьому підтримувати.

Про нормандський формат

Володимир Зеленський підкреслив: важливим досягненням є також те, що вдалося розблокували нормандський процес. Адже він був заблокований з 2016 року.

Наші дипломати безпереровно працюють над підготовкою наступного нормандського саміту у Берліні. Ми чекаємо на його проведення та продовження руху для настання в Україні бажаного миру,

– запевнив він.

"Ми не забуваємо, що і в Криму, і на окупованому Донбасі живуть наші громадяни. Ми маємо дбати про них та боротися за них", – зазначив український президент.

Повернення полонених

За словами Зеленського, Україні вдалося звільнити та повернути рідним 136 громадян з російського полону.

Ми боремося за кожного – і військового, і цивільного. Для мене людина – найвища цінність. Кожен громадянин має знати, що держава його не залишить,

– запевнив президент.

Він наголосив, що процес звільнення українців триває. "Ми пам'ятаємо про всіх, хто досі перебуває в полоні та робимо все для їхнього повернення", – підкреслив глава держави.

Щорічне звернення президента Зеленського до Ради: онлайн-трансляція