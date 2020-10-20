Президент України Володимир Зеленський 20 жовтня виступив зі щорічним зверненням до Верховної Ради України. У своєму виступі глава держави зокрема розповів про боротьбу влади з пандемією коронавірусу.

Володимир Зеленський найбільше акцентував увагу на тому, що "медичну систему України знищили попередники", помідомляє 24 канал.

До слова Щорічне звернення президента Зеленського до Верховної Ради: онлайн-трансляція

Саме темою коронавірусу президент і розпочав своє щорічне звернення. Він підкреслив, що цієї теми не було в його передвиборчій програмі, і ніхто у світі не міг передбачити пандемії ще у 2019 році.

З початком його поширення ми вжили жорстких й ефективних заходів. Ми обирали між двома сценарієми – поганим і ще гіршим. Удар по економіці через карантин чи величезна кількість хворих і померлих,

– підкреслив глава держави.

За його словами, очевидним було обрати перший варіант. Таким чином вдалося зберегти життя тисяч українців і виграти дуже цінний час.

"Навіть медичні системи найуспішніших країн світу були неготовими до коронавірусу. Наша медицина – тим паче. Зруйнована система лабораторій – в Україні їх було аж цілих 5", – проіронізував Володимир Зеленський.

Натомість нині їх у десятки разів більше. Також Зеленський похвалився відновленням вертикалі державних санітарних лікарів.

Якщо хтось думає, що в державному резерві нас чекали повні полиці з усім необхідним, я розчарую вас. Маски востаннє закуповували ще у 2007 році, і термін їхньої придатності давно минув,

– заявив президент.

Втім він запевняє, що владі швидко вдалося ліквідувати дефіцит. Для цього спершу організували поставки з Китаю і Південної Кореї. Звідти возили маски, тести й дезинфектори й апарати ШВЛ, а згодом нагадоили й українське виробництво.

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