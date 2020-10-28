Президент Володимир Зеленський та голова Верховної Ради Дмитро Разумков у 76-ту річницю вигнання з України нацистських загарбників вшанували пам'ять полеглих у Другій світовій війні. Політики подякували українцям, які віддали своє життя, захищаючи рідну землю від ворогів.

Від імені Володимира Зеленського встановили вінок до могили Невідомого солдата у Парку Вічної Слави, що у Києві. Про це повідомляє Офіс Президента.

Важливо День визволення України від нацистів: історичні події, які варто пам’ятати всім

Зеленський наголосив, що українці заплатили надзвичайно високу ціну за мир і найвищою шаною пам'яті полеглих є збереження миру.

До вшанування пам'яті долучився й голова Верховної Ради Дмитро Разумков. У твіттері він подякував захисникам, які ціною власного життя звільнили Україну від фашистських військ.

Герої того часу без вагань стали на захист майбутнього своєї країни. Ми вклоняємося всім, хто звільнив рідну землю від ворога, і пишаємося їхнім героїзмом та стійкістю,

​– написав Разумков.

Що відомо про цей день

В Україні 28 жовтня традиційно вважають Днем визволення від нацистів. Останнім містом, яке окупанти звільнили, був Хуст.

За 40 місяців війни Україна втратила від 8 до 10 мільйонів людей. Найбільше загиблих було серед мирного населення.

Ще 2 мільйони 400 тисяч українців вивезли на примусові роботи до Німеччини.

Як очевидці подій згадують День визволення від нацистів: дивіться відео