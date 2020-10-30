Володимир Зеленський спілкувався з главою Конституційного Суду Олександром Тупицьким після прийняття судом скандального рішення. У всіх наступних діях влади враховували результати цих переговорів.

Про зустріч Тупицького та Зеленського та вплив цього на подальші рішення розповіла Інтерфакс-Україна прессекретарка президента Юлія Мендель.

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За її словами, глава держави вже розмовляв з главою Конституційного Суду після прийняття одіозного рішення КСУ, яке несе загрози національній безпеці.

Усі важливі питання обговорювалися, і рішення, ініційовані президентом і підтримані РНБО та Кабінетом Міністрів, приймали з урахуванням переговорів з суддею Тупицьким,

– зазначила Мендель.

До слова, голова КСУ на брифінгу у Києві заявив, що запланована зустріч з президентом досі не відбулася, хоча її й планували. Крім того, Тупицький назвав законопроєкт Зеленського таким, що має ознаки конституційного перевороту.

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