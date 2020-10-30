Президент вже розмовляв з Тупицьким: усі рішення прийняли після переговорів, – Мендель
Володимир Зеленський спілкувався з главою Конституційного Суду Олександром Тупицьким після прийняття судом скандального рішення. У всіх наступних діях влади враховували результати цих переговорів.
Про зустріч Тупицького та Зеленського та вплив цього на подальші рішення розповіла Інтерфакс-Україна прессекретарка президента Юлія Мендель.
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За її словами, глава держави вже розмовляв з главою Конституційного Суду після прийняття одіозного рішення КСУ, яке несе загрози національній безпеці.
Усі важливі питання обговорювалися, і рішення, ініційовані президентом і підтримані РНБО та Кабінетом Міністрів, приймали з урахуванням переговорів з суддею Тупицьким,
– зазначила Мендель.
До слова, голова КСУ на брифінгу у Києві заявив, що запланована зустріч з президентом досі не відбулася, хоча її й планували. Крім того, Тупицький назвав законопроєкт Зеленського таким, що має ознаки конституційного перевороту.
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Скандальне рішення КСУ та реакція Зеленського
- Раніше Конституційний Суд визнав неконституційним покарання за неправдиві дані в е-деклараціях.
- Після цього Зеленський скликав РНБО, а тоді подав до парламенту законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства".
- Президент пропонує визнати рішення суду від 27 жовтня "нікчемним" та позбавити його правових наслідків.
- Також у документі передбачені звільнення суддів КСУ.
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