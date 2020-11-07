Нове перемир'я на Донбасі набуло чинності 27 липня. Попри те, що проросійські бойовики продовжують провокувати наших бійців, кількість бойових втрат серед бійців ЗСУ зменшилася. Таку статистику навів Володимир Зеленський.

Президент України наголосив, що кількість загиблих українських військових на Донбасі зменшилася у 10 разів у порівнянні з 2019 роком. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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Водночас український лідер нагадав, що Україна все ще має бойові втрати, тому так важливо продовжувати рух у напрямку припинення війни та досягнення миру.

На жаль, є 3 бойові втрати за цей час, за 103 дні режиму припинення вогню. Абсолютної тиші немає, на жаль. Але якщо побачити реальні цифри, то розуміємо, що за ці 103 дні в п'ять з половиною разів зменшилася кількість обстрілів і вдесятеро – кількість загиблих українських військових,

– заявив глава держави.

Президент зазначив, що зменшення кількості бойових втрат з української сторони – це результат роботи українських військових, дипломатів, делегації України в Тристоронній контактній групі та глави делегації Леоніда Кравчука.

"Це початок шляху до відновлення нашої територіальної цілісності й до припинення війни. Без таких складних кроків не буде того бажаного результату", – зауважив Володимир Зеленський.

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Глава держави висловив переконання, що встановлення миру на Донбасі можливе. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак пояснив, що переговорний процес триває на декількох майданчиках, і вже можна говорити про певні досягнення. Серед них можна виділити:

10 листопада почнуть працювати КПВВ "Щастя" та КПВВ у Золотому;

13 листопада Україна має провести відеоконференцію радників у нормандському форматі;

Україна представила свій план дій припинення війни на Донбасі, який вже надіслала в ОБСЄ;

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