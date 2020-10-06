Буде суспільний вибух, – Зеленський про протести у Хабаровську та бажання Кремля повернути СРСР
Володимир Зеленський заявив, що протести у російському місті Хабаровськ довели, що у росіян є свої думки й на них не можна впливати лише за допомогою інформаційної політики РФ. Президент України зауважив, що в будь-який момент може статися суспільний вибух, який ми сьогодні бачимо у Білорусі.
Про можливий розкол Кремля та масові протести
Володимир Зеленський наголосив, що влада будь-якої країни має побудувати діалог з людьми. Якщо цього не станеться, то буде "хвиля, яка змиває все минуле". Про це глава держави розповів в інтерв'ю європейському виданню Politico Europe, повідомляє сайт Офісу Президента.
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Зеленський зауважив, що йому дуже зрозуміла позиція людей, які виходять на мітинги.
Зрозуміло, що в будь-який момент буде суспільний вибух. Повинен бути діалог, людей потрібно чути. Якщо люди хочуть змін, значить, настав час для цих змін, і зміни мали бути ще раніше,
– пояснив президент.
Також Володимир Зеленський зазначив, що в Україні вже було два Майдани й це пояснюється тим, що люди не хочуть жити так, як раніше.
Про повернення СРСР
Президент підкреслив, що у Кремля є бажання повернути назад Радянський Союз і Україна це чудово розуміє. Він додав, що завжди є два "слабких місця", на яких базується інформаційна політика, – це релігія та мова. За словами Зеленського, ці речі або об'єднують, або розколюють суспільство.
Є така політика Російської Федерації. Люди, які розмовляють російською мовою, повинні об'єднатися під єдиною країною. Україна – демократична, ліберальна, унітарна держава. Державна мова – українська, але в нас, повірте, є російська мова,
– повідомив Зеленський.
Він додав, що багато людей розмовляють польською, угорською, румунською, болгарською, адже у нас така багата, велика країна. Наостанок Зеленський підкреслив, що навколо мови ніхто не буде об'єднуватися.