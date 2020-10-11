У Брюсселі 6 жовтня відбувся саміт Україна – ЄС. Під час заходу український президент Володимир Зеленський мав чесну відкриту розмову з керівниками Європейського Союзу. І для української сторони не було жодних "поблажок".

На саміті Україна – ЄС у Зеленського не було жодних "поблажок"

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква. У коментарі Інтерфакс-Україна він підкреслив, що інститути ЄС – це не якісь сентиментальні органи або люди, які робитимуть якісь поблажки.

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Була чесна, відкрита розмова. І на саміті, на пленарному засіданні президент Зеленський розмовляв тет-а-тет із Шарлем Мішелем. Тому жодних поблажок Україні не було. А те, що має бути оцінено як прогрес, було оцінено,

– зауважив Жовква.

Зверніть увагу! Після саміту лунають думки, що керівництво ЄС на утримувалося від критики української влади, щоб із самого початку не погіршувати взаємини.

Заступник керівника Офісу Президента, зі свого боку, назвав абсолютно некомпетентними тих, хто говорить про "першу зустріч" Зеленського з керівниками ЄС.

Жовква уточнив, що президент Зеленський уже мав комунікацію з європейськими посадовцями:

з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем вони говорили телефоном і у них була особиста зустріч, коли Мішель ще не був на цій посаді, але вже знав про призначення;

з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, яка фізично не була присутньою на саміті, Зеленський декілька разів говорив телефоном, зокрема напередодні саміту;

з високим представником ЄС із закордонних справ і з питань політики безпеки Жозепом Боррелем Зеленський зустрічався за десять днів до саміту.

Керівник ОПУ додав, що на саміті в Брюсселі говорили й про певні критичні речі, наприклад про антикорупційну інфраструктуру.

"Для ЄС важливо, щоб антикорупційна політика і надалі здійснювалася, щоб діяльність антикорупційних органів була незалежною. І президент Зеленський вкотре запевнив, що він – абсолютний прихильник цієї політики, і незалежність діяльності НАБУ та САП буде абсолютно забезпечено. ЄС почув і погодився з цією позицією", – констатував Жовква.

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Короткі підсумки саміту Україна – ЄС