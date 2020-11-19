Покарання за недотримання карантину вихідного дня влада буде застосовувати до всіх без винятку порушників. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у зверненні до українців 18 листопада.

18 листопада Зеленський виклав у фейсбуці чергове відеозвернення до українців. Цього разу, пише 24 канал, він прокоментував карантин вихідного дня в Україні та покарання за його порушення.

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Такого не буде, щоб "друзям – усе, а ворогам – локдаун"

Український президент запевнив, що влада не буде діяти за принципом "друзям – усе, а ворогам – локдаун".

Санкції за порушення карантину вихідного дня будуть однакові для всіх,

– заявив Зеленський.

Водночас він подякував керівництву Національної поліції та Міністерства внутрішніх справ за оперативну реакцію на випадки порушення карантину вихідного дня.

Особливо – за реакцію на порушення клубом відпочинку, який належить синові керівника департаменту НПУ.

Закон – один для всіх, і поліцейських також

Зеленський повідомив, що дивився сюжет про роботу на вихідних клубу, що належить сину одного з поліційних начальників. "Уже сьогодні його звільнено з Національної поліції", – наголосив глава держави.

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На його думку, правоохоронці відреагували на ситуацію оперативно й справедливо.

Закон в Україні має бути – і буде – один для всіх. Особливо це стосується вартових правопорядку, які мають слідкувати за дотримання саме цього закону,

– підсумував Володимир Зеленський.

Відеозвернення Зеленського: повне відео

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