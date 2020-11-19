Зеленський: Санкції за порушення карантину вихідного дня будуть для всіх однаковими
Покарання за недотримання карантину вихідного дня влада буде застосовувати до всіх без винятку порушників. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у зверненні до українців 18 листопада.
18 листопада Зеленський виклав у фейсбуці чергове відеозвернення до українців. Цього разу, пише 24 канал, він прокоментував карантин вихідного дня в Україні та покарання за його порушення.
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Такого не буде, щоб "друзям – усе, а ворогам – локдаун"
Український президент запевнив, що влада не буде діяти за принципом "друзям – усе, а ворогам – локдаун".
Санкції за порушення карантину вихідного дня будуть однакові для всіх,
– заявив Зеленський.
Водночас він подякував керівництву Національної поліції та Міністерства внутрішніх справ за оперативну реакцію на випадки порушення карантину вихідного дня.
- Особливо – за реакцію на порушення клубом відпочинку, який належить синові керівника департаменту НПУ.
Закон – один для всіх, і поліцейських також
Зеленський повідомив, що дивився сюжет про роботу на вихідних клубу, що належить сину одного з поліційних начальників. "Уже сьогодні його звільнено з Національної поліції", – наголосив глава держави.
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На його думку, правоохоронці відреагували на ситуацію оперативно й справедливо.
Закон в Україні має бути – і буде – один для всіх. Особливо це стосується вартових правопорядку, які мають слідкувати за дотримання саме цього закону,
– підсумував Володимир Зеленський.
Відеозвернення Зеленського: повне відео
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