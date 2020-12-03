Звання Героя України отримав військовослужбовець батальйону "Айдар" Ігор Філіпчук, який загинув під час бою з окупаційними силами Росії у 2014 році. Указ про присвоєння нагороди видав президент Володимир Зеленський 3 грудня 2020 року.

Звання було присвоєно за особисту мужність та героїзм, які виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Відповідний указ опублікувала пресслужба Офісу Президента. Зверніть увагу Хто і як краде гроші на похованнях загиблих українських воїнів: фото, відео Водночас у документі наголосили, що військовослужбовець відзначився самовідданим служінням українському народу. Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота зірка" Філіпчуку Ігорю Ярославовичу – солдату (посмертно),

– мовиться в тексті указу. Зверніть увагу! 27 листопада Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України гендиректору конструкторського бюро "Південне". Олександр Дегтярев помер 24 листопада від COVID-19. Героїчний подвиг Ігора Філіпчука: коротко На український підрозділ під Хурящуватим 4 серпня 2014 року атакували проросійські сили у складі піхоти та 2 танків. Один з танків підбив саме Ігор Філіпчук.

Тоді боєць "Айдару" 3 рази покидав укриття. Водночас військовослужбовець здійснював постріл з ручного протитанкового гранатомета. Третій раз вже пошкоджений танк вистрілив у відповідь, у результаті – Ігор Філіпчук отримав поранення, несумісні з життям.