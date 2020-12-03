Зеленський видав указ про присвоєння звання Героя загиблому бійцю "Айдару": деталі
Звання Героя України отримав військовослужбовець батальйону "Айдар" Ігор Філіпчук, який загинув під час бою з окупаційними силами Росії у 2014 році. Указ про присвоєння нагороди видав президент Володимир Зеленський 3 грудня 2020 року.
Звання було присвоєно за особисту мужність та героїзм, які виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Відповідний указ опублікувала пресслужба Офісу Президента.
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Водночас у документі наголосили, що військовослужбовець відзначився самовідданим служінням українському народу.
Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота зірка" Філіпчуку Ігорю Ярославовичу – солдату (посмертно),
– мовиться в тексті указу.
Героїчний подвиг Ігора Філіпчука: коротко
- На український підрозділ під Хурящуватим 4 серпня 2014 року атакували проросійські сили у складі піхоти та 2 танків. Один з танків підбив саме Ігор Філіпчук.
- Тоді боєць "Айдару" 3 рази покидав укриття. Водночас військовослужбовець здійснював постріл з ручного протитанкового гранатомета. Третій раз вже пошкоджений танк вистрілив у відповідь, у результаті – Ігор Філіпчук отримав поранення, несумісні з життям.
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