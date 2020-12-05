Українці зареєстрували петицію з вимогою припинити або обмежити роботу Харківського коксового заводу. Президент Володимир Зеленський відповів на звернення.

Що відповів Зеленський

Зеленський подякував підписантам за активну громадську позицію. Відповідь на петицію оприлюднили на сайті президента.

Читайте також У багатоповерхівці Харкова спалахнула пожежа: є жертва, евакуювали 5 дітей – фото

Однак президент зазначив, що може діяти лише на підставі Конституції та законів. Натомість центральним органом виконавчої влади щодо захисту довкілля та природних ресурсів є Державна екологічна інспекція.

Крім цього, харківське управління інспекції проводило позапланову перевірку вказаних у петиції підтриємств – 4 заводів.

Що показали перевірки

За словами Зеленського, виявили, що Харківський лакофарбовий завод "ФАРБОСС" не здійснює виробничу діяльність, а заводу "Еластомер" дали перелік порушень, який він має усунути.

Президент зазначив, що згідно із законом місцеві держадміністрації взаємодіють з органами місцевого самоврядування.

З огляду на зазначене я звернувся до прем’єр-міністра Шмигаля з пропозицією спільно з місцевими органами виконавчої влади вжити заходів для посилення контролю,

– відповів президент.

Що цьому передувало