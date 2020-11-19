Володимир Зеленський 19 листопада відповів на петицію про "доступне розмитнення автомобілів європейської реєстрації". Президент звернувся до спікера Дмитра Разумкова з проханням посприяти діяльності робочої групи, яка займається цим питанням.

Володимир Зеленський відзначив, що 9 листопада відбулося засідання Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Парламентарі розглянули низку відповідних законопроєктів. Відповідь очільника держави опублікували на сайті Офісу Президента.

Раніше Розмитнення "євроблях": петиція до Зеленського набрала необхідні голоси

Президент зауважив, що профільний комітет розглянув проєкти закону щодо змін у податкових і митних правилах, які застосовуються до операцій з постачання в Україні та ввезення на митну територію держави транспортних засобів.

Зокрема, серед них законопроєкти:

№3704 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо впорядкування структури акцизного податку";

№3706 "Про внесення змін до розділу ХХ "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу про ввезення транспортних засобів на митну територію України".

Рада створила робочу групу задля вирішення питання розмитнення "євроблях"

Зеленський наголосив, що за результатами засідання створили робочу групу, куди мають залучити представників Кабміну. Група має підготувати вже доопрацьований законопроєкт щодо доступного розмитнення.

Він також додав, що для розв'язання ситуації направив звернення до спікера Дмитра Разумкова.

З проханням сприяти роботі зазначеної робочої групи та напрацюванню необхідних законодавчих ініціатив,

– пояснив президент.

Ситуацію з розмитненням "євроблях" в Україні: коротко

7 вересня було зареєстровано електронну петицію до президента щодо "євроблях. У ній українці вимагають ухвалити законопроєкт про доступне розмитнення та перебування на території України автомобілів на європейській реєстрації. Петиція вже набрала більше, ніж 25 тисяч необхідних голосів.

вимагають ухвалити законопроєкт про доступне розмитнення та перебування на території України автомобілів на європейській реєстрації. Петиція вже набрала більше, ніж 25 тисяч необхідних голосів. Крім цього, в Києві періодично відбуваються численні мітинги власників авто на єврономерах. Мітингувальники вимагають, аби влада почула та виконала їхні умови.