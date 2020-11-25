В'ячеслав Мінікін 24 листопада загинув на Донбасі від ворожої кулі снайпера. Президент Володимир Зеленський висловив свої співчуття родині загиблого українського військовослужбовця.

Зеленський розповів, що дізнався про загибель військового ввечері 24 листопада. Про це повідомляє Офіс Президента.

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Надвечір прийшла звістка про те, що ворожий снайпер на Донбасі тяжко поранив нашого бійця – 31-річного В’ячеслава Мінкіна. На жаль, врятувати його не вдалося. Я щиро співчуваю родинам, які зазнали непоправних втрат,

– сказав Зеленський.

Що відомо про В'ячеслава Мінкіна

Мінкін був старшим солдатом 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

Родом загиблий із міста Фастів Київської області.

Український військовий Мінкін був одружений, мав сина.

У 2019 році солдата нагородили медаллю за участь у боях "Світлодарська дуга".

Поранення Мінкін отримав 24 листопада біля Авдіївки.

Медики намагалися врятувати військового, однак той, на жаль, помер.

Зауважимо, українські військові не відкривали вогонь у відповідь. Вони проводили евакуацію пораненого, аби врятувати його.