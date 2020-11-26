Президент Володимир Зеленський приїхав на свою батьківщину до Кривого Рогу. Також глава держави зустрівся з батьками.

Так, президент опублікував фото з батьками за столом. Про візит Зеленський повідомив на сторінці у фейсбуці.

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Кривбас! Тато! Мама! Люблю!

– написав Зеленський у дописі.

Що ще робив Зеленський у Кривому Розі

Крім того, пресслужба президента інформує, що Зеленський провів нараду з питань розвитку Кривого Рогу та екологічної ситуації у місті.

Життя в Україні повинна бути комфортною, безпечною і сучасною. Я сьогодні перебуваю в Кривому Розі, де ми хочемо бачити таке життя,

– сказав Зеленський.

Президент зазначив, що навколо Кривого Рогу будують нові дороги. Зокрема, на Кропивницький, Дніпро, Миколаїв, Запоріжжя. Також на нараді обговорювали створення нових парків, будівництво станцій та розвиток спортивної та велосипедної інфраструктури.