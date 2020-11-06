Зеленський відвідав зону ООС: Звільнимо Донбас, як Україну від нацистів
Володимир Зеленський у межах робочої поїздки на Луганщину відвідав місце дислокації військовослужбовців ЗСУ у зоні проведення Операції Об'єднаних сил. Президент України подякував українським захисникам та висловив переконання, що Україна зможе звільнити свої землі від ворога.
Глава держави ознайомився з умовами служби на передових позиціях. Про це повідомляє Офіс Президента.
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Головні тези Володимира Зеленського
- Володимир Зеленський поспілкувався з воїнами та подякував їм за службу. Він наголосив, що саме вони захищають інтереси нашої країни, наш суверенітет і територіальну цілісність.
- Президент висловив переконання, що завдяки стійкості наших героїв Україна зможе звільнити свої землі від ворога.
- Він нагадав, що 77 років тому Київ звільнили від нацистських загарбників. Зеленський зазначив: "Це обов'язково станеться з тимчасово окупованим Донбасом".
Також Володимир Зеленський вручив захисникам подарунки та сертифікат на військовий автомобіль.
Зеленський відвідав зону ООС / Фото Офісу Президента
Яка зараз ситуація на Донбасі
- Минуло понад 100 днів з моменту оголошення нового перемир'я на Донбасі. Щоправда, проросійські бойовики лише посилюються.
- Так, за минулу добу ворог 11 разів порушував перемир'я та провокував українських воїнів. Нахабні дії російсько-окупаційних військ безкарними не залишилися. Вогнем у відповідь зі штатного озброєння оборонці Водяного подавили ворожу активність.
- Раніше Тристороння контактна група узгодила 4 нові точки розведення сил і засобів в зоні бойових дій. Мовиться про Григорівку, Слов'яносербськ, Петрівку і Нижньотепле.
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