Володимир Зеленський у межах робочої поїздки на Луганщину відвідав місце дислокації військовослужбовців ЗСУ у зоні проведення Операції Об'єднаних сил. Президент України подякував українським захисникам та висловив переконання, що Україна зможе звільнити свої землі від ворога.

Глава держави ознайомився з умовами служби на передових позиціях. Про це повідомляє Офіс Президента. Важливо Зеленський оприлюднив дату зустрічі радників "нормандської четвірки" Головні тези Володимира Зеленського Володимир Зеленський поспілкувався з воїнами та подякував їм за службу . Він наголосив, що саме вони захищають інтереси нашої країни, наш суверенітет і територіальну цілісність.

. Він наголосив, що саме вони захищають інтереси нашої країни, наш суверенітет і територіальну цілісність. Президент висловив переконання, що завдяки стійкості наших героїв Україна зможе звільнити свої землі від ворога.

від ворога. Він нагадав, що 77 років тому Київ звільнили від нацистських загарбників. Зеленський зазначив: "Це обов'язково станеться з тимчасово окупованим Донбасом". Також Володимир Зеленський вручив захисникам подарунки та сертифікат на військовий автомобіль. Зеленський відвідав зону ООС / Фото Офісу Президента Яка зараз ситуація на Донбасі Минуло понад 100 днів з моменту оголошення нового перемир'я на Донбасі. Щоправда, проросійські бойовики лише посилюються.

Так, за минулу добу ворог 11 разів порушував перемир'я та провокував українських воїнів. Нахабні дії російсько-окупаційних військ безкарними не залишилися. Вогнем у відповідь зі штатного озброєння оборонці Водяного подавили ворожу активність.

Раніше Тристороння контактна група узгодила 4 нові точки розведення сил і засобів в зоні бойових дій. Мовиться про Григорівку, Слов'яносербськ, Петрівку і Нижньотепле.

Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу