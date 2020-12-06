Зеленський вирушив на передову на Донбас: що відбувається
Президент Володимир Зеленський 6 грудня розпочав робочу поїздку на Донбас. Цього разу український лідер відвідає Донецьку область.
Метою візиту Зеленського є зустріч із військовими, які захищають Україну на передовій у зоні проведення Операції Об’єднаних сил. Про це повідомила пресслужба Офісу Президента.
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Зеленський також привітав воїнів з Днем Збройних сил України. Він наголосив, що наші військові "несуть свою службу незалежно від вихідних і свят, у будь-яку пору року та за будь-якої погоди".
Поїздки Зеленського на Донбас у 2020 році
- 10 квітня Зеленський проінспектував ділянку розведення у Петрівському на Донбасі.
- 14 жовтня у День захисника України президент відвідав військових у зоні ООС. Він наголосив, що "чинна багатоденна тиша – це прямий наслідок саме сили та волі наших військових".
- 23 жовтня Зеленський відвідав Луганщину. Там він перевірив роботу над проєктом "Велике будівництво" у регіоні.
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