Президент Володимир Зеленський 6 грудня розпочав робочу поїздку на Донбас. Цього разу український лідер відвідає Донецьку область.

Метою візиту Зеленського є зустріч із військовими, які захищають Україну на передовій у зоні проведення Операції Об’єднаних сил. Про це повідомила пресслужба Офісу Президента.

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Зеленський також привітав воїнів з Днем Збройних сил України. Він наголосив, що наші військові "несуть свою службу незалежно від вихідних і свят, у будь-яку пору року та за будь-якої погоди".

Зверніть увагу! 6 грудня в Україні відзначають День Збройних сил України. Як вітали українських захисників зі святом у 2020 році читайте тут.

Поїздки Зеленського на Донбас у 2020 році