Зеленський висловив співчуття Туреччині та Греції через потужний землетрус
Президент Володимир Зеленський висловив співчуття постраждалим та рідним загиблих від землетрусу в Туреччині та Греції. Потужні підземні поштовхи 30 жовтня сколихнули Егейське море та прибережні міста.
Президент наголосив, що Україна підтримує дружні народи Туреччини та Греції. Про це Зеленський написав на своїй сторінці у твітері.
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Сумні новини про руйнівний землетрус, який сколихнув Туреччину і Грецію в Егейському морі. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Бажаю якнайшвидшого одужання всім постраждалим. У цей трагічний момент Україна підтримує дружніх греків і турків,
– наголосив Зеленський.
Що відомо про землетрус в Егейському морі
- 30 жовтня в Егейському морі на глибині 16,5 кілометра стався потужний землетрус. Його магнітуда становила 6,6.
- Найбільше постраждало місто Сеферіхісар, розташоване у провінції Ізмір.
- За офіційними даними, загинуло щонайменше 6 людей. Понад 500 постраждалих отримали поранення.
- Землетрус спровокував потужне цунамі. Воно накрило турецькі міста Сеферіхісар та Ізмір.
- Відчули землетрус і в Греції. На острові Самос загинули четверо людей.
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