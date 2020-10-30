Президент Володимир Зеленський висловив співчуття постраждалим та рідним загиблих від землетрусу в Туреччині та Греції. Потужні підземні поштовхи 30 жовтня сколихнули Егейське море та прибережні міста.

Президент наголосив, що Україна підтримує дружні народи Туреччини та Греції. Про це Зеленський написав на своїй сторінці у твітері.

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Сумні новини про руйнівний землетрус, який сколихнув Туреччину і Грецію в Егейському морі. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Бажаю якнайшвидшого одужання всім постраждалим. У цей трагічний момент Україна підтримує дружніх греків і турків,

– наголосив Зеленський.

Sad news of a devastating earthquake that struck Turkey & Greece today in Aegen Sea. My sincere condolences to relatives & close ones of the victims. I wish speedy recovery to all injured. Ukraine stands by friendly Greeks and Turks at this tragic moment. @RTErdogan @kmitsotakis — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 30, 2020

Що відомо про землетрус в Егейському морі