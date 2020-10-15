Зеленський виступить з посланням до Ради 20 жовтня: про що говоритиме
Володимир Зеленський 20 жовтня звернеться до парламенту з традиційним щорічним посланням. У ньому президент визначить стратегічні напрямки розвитку України.
Звернення до Верховної Ради мало відбутися ще у квітні, однак через ситуацію з коронавірусом його перенесли. Про це у коментарі "РБК-Україна" заявила прессекретарка президента Юлія Мендель.
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Парламент працюватиме у звичному режимі. А 20 жовтня на його засіданні виступить глава держави.
У своєму щорічному посланні Зеленський озвучить стратегічні напрямки розвитку України.
Раніше президент затвердив Стратегію національної безпеки. Вона має визначити основні напрямки політики країни в цій сфері. Документ ґрунтується на трьох принципах державної політики у сфері нацбезпеки.