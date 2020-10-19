Володимир Зеленський виступить перед нардепами у Верховній Раді 20 жовтня. Його очікують зранку після виступів президентських груп. Чому глава держави саме зараз з'являється у парламенті і для чого – читайте далі.

Політолог Тарас Семенюк в ефірі 24 каналу пояснив, що це буде щорічне звернення президента України, яке просто збігається з датою виборів. За його словами, очевидно, що Зеленський буде використовувати таку нагоду, щоб максимально мобілізувати електорат, який мав би проголосувати за "слуг народу".

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Що пообіцяє виборцям Зеленський

По-перше, Семенюк переконаний, що Зеленський може пообіцяти с творення певного координаційного центру по боротьбі з коронавірусом , який би він мав очолити. "Італія мала подібну історію, але тоді на самому початку пандемії прем'єр-міністр очолив цей комітет порятунку. В нас тільки зараз до цього догадались", – пояснив він.

, який би він мав очолити. "Італія мала подібну історію, але тоді на самому початку пандемії прем'єр-міністр очолив цей комітет порятунку. В нас тільки зараз до цього догадались", – пояснив він. По-друге, очікується певні орієнтири по Донбасу, війні та нормандському форматі. Однак тут складно щось прогнозувати, тому що не від нас все залежить.

Однак тут складно щось прогнозувати, тому що не від нас все залежить. І третє, що хвилює всіх українців, – це питання економіки. В нас серйозна діра в бюджеті. Ми бачимо, що бюджетне питання стоїть зараз дуже гостро. І зараз питання, чи вистачить взагалі голосів на прийняття бюджету на 2021 рік. Тому що ні для кого не секрет, що де-факто монобільшості зараз немає.

Тарас Семенюк про виступ Володимира Зеленського у Верховній Раді 20 жовтня: