Зеленський виступить у Верховній Раді: політолог назвав теми промови
Володимир Зеленський виступить перед нардепами у Верховній Раді 20 жовтня. Його очікують зранку після виступів президентських груп. Чому глава держави саме зараз з'являється у парламенті і для чого – читайте далі.
Політолог Тарас Семенюк в ефірі 24 каналу пояснив, що це буде щорічне звернення президента України, яке просто збігається з датою виборів. За його словами, очевидно, що Зеленський буде використовувати таку нагоду, щоб максимально мобілізувати електорат, який мав би проголосувати за "слуг народу".
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Що пообіцяє виборцям Зеленський
- По-перше, Семенюк переконаний, що Зеленський може пообіцяти створення певного координаційного центру по боротьбі з коронавірусом, який би він мав очолити. "Італія мала подібну історію, але тоді на самому початку пандемії прем'єр-міністр очолив цей комітет порятунку. В нас тільки зараз до цього догадались", – пояснив він.
- По-друге, очікується певні орієнтири по Донбасу, війні та нормандському форматі. Однак тут складно щось прогнозувати, тому що не від нас все залежить.
- І третє, що хвилює всіх українців, – це питання економіки. В нас серйозна діра в бюджеті. Ми бачимо, що бюджетне питання стоїть зараз дуже гостро. І зараз питання, чи вистачить взагалі голосів на прийняття бюджету на 2021 рік. Тому що ні для кого не секрет, що де-факто монобільшості зараз немає.
Тарас Семенюк про виступ Володимира Зеленського у Верховній Раді 20 жовтня: