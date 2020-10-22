Чому важливо проголосувати на місцевих виборах – у програмі "69" з Артемом Овдієнком та Дарією Кудімовою розповів політичний експерт Олександр Солонтай.

Окрім цього, в ефірі 24 каналу він прокоментував поїздку нардепів на Донбас, питання легалізації медичного канабісу та наслідки Євромайдану.

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Питання про канабіс на всенародному опитуванні

На думку Солонтая, якщо люди проголосують у опитуванні більше проти – це питання все одно свою місію виконало. Адже суспільство почало про це говорити.

"Народ так широко про це не говорив ніколи, як говорить зараз. Правда в тому, що якби Зеленський хотів це зробити (легалізувати канабіс – 24 канал), то він підняв би це питання ще раніше, а не перед виборами. Він не повинен це закинути потім, навіть якщо голоси будуть проти", – сказав експерт.

Якщо люди голосуватимуть проти – це етап популяризації. Однак якби не вибори, президент України Зеленський цей козир не витягнув би,

– ствердив Олександр Солонтай.

"Йому просто потрібно притягнути молодь на виборчі дільниці. В цьому поганим є не те, що він притягне. Поганим є те, що це питання зацікавило лише завдяки виборам, а не тому, що він хоче щиро це змінити. Якщо політик хоче популяризувати це питання – він має це робити попри вибори", – відзначив політексперт.

Про місцеві вибори

За його словами, якщо українці підтримали когось на парламентському рівні, то, логічно, вони хотіли б підтримати тих самих людей і на місцевому рівні. Саме на цьому етапі меню вибору розширюється:

по-перше, парламентське меню нікуди не зникло. Це основна команда – 7 політичних сил Верховної Ради. До них додалось багато місцевих альтернатив: усі можливі відтінки чорно-білого і сірого;

по-друге, на місцевих виборах додаються люди взагалі без ідеології. Якщо вони обростуть ідеологією, то вийдуть на національний рівень. А якщо залишаться без ідеології, то їх можна буде використати за власною метою.

Коли візьмете до рук бюлетень, то здивуєтесь, скільки на цих місцевих виборах знайомих людей: ваших сусідів, знайомих, колишніх колег. Там є з кого обрати,

– сказав політексперт.

Про поїздку нардепів на Донбас

Експерт зазначив, що поїздка нардепів на Донбас – цілеспрямована акція. Адже політики завжди думають про свій піар.

"Краще пізно, ніж ніколи, але показати їм, що таке фронт. Бо це біда, коли багато людей в державному управлінні не розуміють, в якій країні вони живуть. Можна бути сільським головою десь на Закарпатті і не обов'язково їздити на фронт. Але бути в Кабміні чи у Верховній Раді й не бачити, що таке Донбас і не розуміти, що відбувається – як тоді можна керувати державною?", – поставив риторичне запитання політолог.

Євромайдан пройшовся журналістами

На думку Солонтая, Україна еволюціонує: є наближені телеканали та ненаближені.

Є можливість якщо не так званої повної режисури, то, щонайменше, впливу. Це схоже з колишніми президентами,

– зазначив Солонтай.

Однак наразі ті ж самі телеканали, яким Зеленський дав інтерв'ю, – зовсім інші, ніж в часи Януковича. Євромайдан пройшовся і журналістами. Він зазначив, що зокрема змінилася аудиторія цих телеканалів.

"В цій країні всі відчувають себе вільніше. Країна змінилася, однак лишилося багато чого з минулих часів", – додав експерт.