Зеленський вніс у Раду законопроєкт про підтримку підприємців під час карантину
У Раді зареєстували законопроєкт № 4429 "Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої распіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".
Ініціатором законопроєкту вказаний президент Зеленський. Про це мовиться на сайті парламенту.
До теми У "Слузі народу" вважають неприпустимим введення локдауну без допомоги бізнесу
Законопроєкт про підтримку підприємців під час карантину зареєстрували у парламенті 26 листопада. Наразі його передали на розгляд керівництва Ради.
Текст документа на сайті Верховної Ради поки відсутній.
Цікаво, що раніше заступниця глави фракції "Слуга народу" у парламенті Євгенія Кравчук заявила, що в Україні не введуть локдаун допоки Кабмін не підготує напрацювання щодо підтримки бізнесу та не передасть їх на розгляд Ради.
Законопроєктів від урядовців, за словами Кравчук слід чекати до кінця робочого тижня.
Коли в Україні оголосять локдаун: останні заяви
- Упродовж останнього тижня – тільки й розмов про те, що в Україні можуть оголосити локдаун. Все – на тлі стрімкого зростання кількості хворих на COVID-19 в Україні.
- Так, прем’єр-міністр Денис Шмигаль днями заявив, що уряд може ввести локдаун на різдвяні свята, якщо ситуація не стабілізується. Такої ж думки дотримується міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Він вважає: локдаун найбільш потрібний у святковий період.
- Радник глави Офісу Президента Тимофій Милованов виступає за довший термін жорсткого карантину. Увести локдаун, на його думку, слід на 3 – 4 тижні.
- А ось глава МВС Аваков вважає, що локдаун слід вводити найближчим часом і на 3 – 4 тижні. Втім, до цього уряд має підготувати програми компенсацій для бізнесу.
- Водночас чинний міністр охорони здоров’я Максим Степанов каже, що поки ситуація у країні не критична і що "вводити локдаун вже завтра ніхто не збирається".
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