У Раді зареєстували законопроєкт № 4429 "Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої распіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

Ініціатором законопроєкту вказаний президент Зеленський. Про це мовиться на сайті парламенту.

До теми У "Слузі народу" вважають неприпустимим введення локдауну без допомоги бізнесу

Законопроєкт про підтримку підприємців під час карантину зареєстрували у парламенті 26 листопада. Наразі його передали на розгляд керівництва Ради.

Текст документа на сайті Верховної Ради поки відсутній.

Цікаво, що раніше заступниця глави фракції "Слуга народу" у парламенті Євгенія Кравчук заявила, що в Україні не введуть локдаун допоки Кабмін не підготує напрацювання щодо підтримки бізнесу та не передасть їх на розгляд Ради.

Законопроєктів від урядовців, за словами Кравчук слід чекати до кінця робочого тижня.

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