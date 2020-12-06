Зеленський вручив "Золоту зірку" Героя України батьку загиблого "айдарівця" Філіпчука
У День Збройних сил України президент Зеленський вручив "Золоту зірку" Героя України батьку загиблого військового Ігоря Філіпчука. Також президент вручив стрічки з назвою почесного найменування та бойові прапори командирам військових частин ЗСУ.
Нагородження відбулося під час урочистостей з нагоди свята, що проходили біля Маріїнського палацу у Києві. Про це пише 24 канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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"Золоту зірку" отримав батько солдата Ігоря Філіпчука, нагородженого посмертно за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові,
– мовиться у повідомленні.
Зеленський вручив нагороду батькові Ігоря Філіпчука / Фото Генштаб ЗСУ
Що відомо про Ігоря Філіпчука
- Це солдат батальйону "Айдар", який загинув 14 серпня 2014 року під Хрящуватим на Луганщині.
- Того дня о 6 ранку в атаку пішли проросійські сили у складі 2 танків і піхоти російських спецпризначенців.
- Ігор Філіпчук підбив один з танків — для цього він тричі виходив з укриття та здійснював постріл із РПГ, за третім разом вже пошкоджений танк здійснив постріл у відповідь, через який Ігор загинув.
- Разом із ним під час виконання бойового завдання загинули Олександр Колотвін, Дмитро Дібрівний, Іван Качур, Пилип Слободенюк, Руслан Кушов, Володимир Юричко, Володимир Зюзь.
Президент України також особисто вручив стрічки з назвою почесного найменування та бойові прапори командирам військових частин Збройних Сил України, яким, зважаючи на зразкове виконання поставлених завдань, високі показники в бойовій підготовці, з метою відновлення історичних традицій національного війська щодо назв військових частин.
Зеленський вручив стрічки з назвою почесного найменування та бойові прапори командирам військових частин ЗСУ / Фото Офіс Президента
Частинах присвоїли такі найменування:
- 44 окремій артилерійській бригаді Сухопутних військ Збройних Сил України – почесне найменування "імені гетьмана Данила Апостола" та надалі іменувати її – 44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола Сухопутних військ Збройних Сил України;
- 27 реактивній артилерійській бригаді Сухопутних військ Збройних Сил України – почесне найменування "імені кошового отамана Петра Калнишевського" та надалі іменувати її – 27 реактивна артилерійська бригада імені кошового отамана Петра Калнишевського Сухопутних військ Збройних Сил України;
- 12 окремій бригаді армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України – почесне найменування "імені генерал-хорунжого Віктора Павленка" та надалі іменувати її – 12 окрема бригада армійської авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка Сухопутних військ Збройних Сил України;
- 18 окремій бригаді армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України почесне найменування "імені Ігоря Сікорського" та надалі іменувати її – 18 окрема бригада армійської авіації імені Ігоря Сікорського Сухопутних військ Збройних Сил України;
- 169 навчальному центру Сухопутних військ Збройних Сил України почесне найменування "імені князя Ярослава Мудрого" та надалі іменувати його – 169 навчальний центр імені князя Ярослава Мудрого Сухопутних військ Збройних Сил України;
- 1 радіотехнічній бригаді Повітряних Сил Збройних Сил України почесне найменування «Галицько-Волинська» та надалі іменувати її – 1 Галицько-Волинська радіотехнічна бригада Повітряних Сил Збройних Сил України.
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