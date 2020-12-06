У День Збройних сил України президент Зеленський вручив "Золоту зірку" Героя України батьку загиблого військового Ігоря Філіпчука. Також президент вручив стрічки з назвою почесного найменування та бойові прапори командирам військових частин ЗСУ.

Нагородження відбулося під час урочистостей з нагоди свята, що проходили біля Маріїнського палацу у Києві. Про це пише 24 канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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"Золоту зірку" отримав батько солдата Ігоря Філіпчука, нагородженого посмертно за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові,

– мовиться у повідомленні.



Зеленський вручив нагороду батькові Ігоря Філіпчука / Фото Генштаб ЗСУ

Що відомо про Ігоря Філіпчука

Це солдат батальйону "Айдар", який загинув 14 серпня 2014 року під Хрящуватим на Луганщині.

Того дня о 6 ранку в атаку пішли проросійські сили у складі 2 танків і піхоти російських спецпризначенців.

Ігор Філіпчук підбив один з танків — для цього він тричі виходив з укриття та здійснював постріл із РПГ, за третім разом вже пошкоджений танк здійснив постріл у відповідь, через який Ігор загинув.

Разом із ним під час виконання бойового завдання загинули Олександр Колотвін, Дмитро Дібрівний, Іван Качур, Пилип Слободенюк, Руслан Кушов, Володимир Юричко, Володимир Зюзь.

Президент України також особисто вручив стрічки з назвою почесного найменування та бойові прапори командирам військових частин Збройних Сил України, яким, зважаючи на зразкове виконання поставлених завдань, високі показники в бойовій підготовці, з метою відновлення історичних традицій національного війська щодо назв військових частин.



Зеленський вручив стрічки з назвою почесного найменування та бойові прапори командирам військових частин ЗСУ / Фото Офіс Президента

Частинах присвоїли такі найменування:

44 окремій артилерійській бригаді Сухопутних військ Збройних Сил України – почесне найменування "імені гетьмана Данила Апостола" та надалі іменувати її – 44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола Сухопутних військ Збройних Сил України;

27 реактивній артилерійській бригаді Сухопутних військ Збройних Сил України – почесне найменування "імені кошового отамана Петра Калнишевського" та надалі іменувати її – 27 реактивна артилерійська бригада імені кошового отамана Петра Калнишевського Сухопутних військ Збройних Сил України;

12 окремій бригаді армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України – почесне найменування "імені генерал-хорунжого Віктора Павленка" та надалі іменувати її – 12 окрема бригада армійської авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка Сухопутних військ Збройних Сил України;

18 окремій бригаді армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України почесне найменування "імені Ігоря Сікорського" та надалі іменувати її – 18 окрема бригада армійської авіації імені Ігоря Сікорського Сухопутних військ Збройних Сил України;

169 навчальному центру Сухопутних військ Збройних Сил України почесне найменування "імені князя Ярослава Мудрого" та надалі іменувати його – 169 навчальний центр імені князя Ярослава Мудрого Сухопутних військ Збройних Сил України;

1 радіотехнічній бригаді Повітряних Сил Збройних Сил України почесне найменування «Галицько-Волинська» та надалі іменувати її – 1 Галицько-Волинська радіотехнічна бригада Повітряних Сил Збройних Сил України.

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