Володимир Зеленський разом з керівником ОП та прем'єр-міністром 28 листопада вшанували пам'ять жертв Голодомору в Україні. Вони прибули до Національного музею Голодомору-геноциду 1932 – 1933 років, де пройшли скорботною ходою до скульптури "Гірка пам'ять дитинства".

Політики встановили біля пам'ятного знака композиції з пшеничних колосків і калини та вклонилися пам'яті жертв Голодомору. Про це повідомляє Офіс Президента.

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Участь у ході взяли Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська, а також керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович.

Про добудову музею Голодомору

У цей день Володимир Зеленський згадав про Національний музей Голодомору-геноциду. Президент України наголосив, що проєкт музею обов'язково завершать.

Проєкт Національного музею Голодомору-геноциду дуже важливий для України: для нашої історії та майбутнього. Були певні проблеми з фінансуванням цього проєкту. Я дав доручення Кабінету Міністрів, і вже в понеділок це питання розв'яжуть,

– наголосив Володимир Зеленський.

Він додав, що 30 листопада Кабінет Міністрів підготує розпорядження, яке відкриє можливості для дофінансування проєкту комплексу Національного музею Голодомору-геноциду.



Зеленський вшанував пам'ять жертв Голодомору / Фото ОП



Президент на церемонії вшанування пам'яті жертв Голодомору / Фото ОП



Зеленський доручив виділити кошти на добудову музею Голодомору / Фото ОП

Покладання композиції з пшеничних колосків: дивіться відео

Зауважимо, що традиційно в останню суботу листопада в Україні вшановують пам'ять українців, які були замордовані радянською владою у 1932 – 1933 років. Навесні 1933 року смертність в Україні набула катастрофічних масштабів. Пік Голодомору припадає на червень, тоді щодоби мученицькою смертю помирало 28 тисяч осіб, щогодини – 1168 українців, щохвилини – 20 людей.

Що варто знати про Голодомор: дивіться відео