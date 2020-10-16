Зеленський вважає, що Україна та Туреччина можуть запустити спільне виробництво безпілотників
Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна та Туреччина могли б плідно співпрацювати у сфері літакобудування. Також українцям би став у нагоді досвід турків у створенні безпілотників.
Зеленський про запуск спільного підприємства
Про нові спільні проєкти з Туреччиною президент України розповів в інтерв'ю турецькому інформагентству Demirören. Про це інформує пресслужба Офісу Президента.
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Турки зацікавлені у співпраці з підприємством "Антонов", розповів президент. Зеленський вважає, що ще один напрям співпраці стосується безпілотників. Адже саме цей вид озброєння здатен кардинально змінити ситуацію на полі бою.
Туреччина демонструє серйозні успіхи у цьому напрямку. Україна своєю чергою виробляє двигуни для безпілотників. Тому запуск спільного підприємства – природний крок,
– наголосив Зеленський.
Проте глава держави зазначив, що співпраця Києва та Анкари може торкнутись й інших сфер оборонної промисловості. Зокрема:
- двигунобудування;
- розвитку систем ППО;
- спільного виробництва корабля класу "Корвет".