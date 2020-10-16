Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна та Туреччина могли б плідно співпрацювати у сфері літакобудування. Також українцям би став у нагоді досвід турків у створенні безпілотників.

Зеленський про запуск спільного підприємства

Про нові спільні проєкти з Туреччиною президент України розповів в інтерв'ю турецькому інформагентству Demirören. Про це інформує пресслужба Офісу Президента.

До теми Перемовини України про зону вільної торгівлі з Туреччиною перебувають на фінішній прямій

Турки зацікавлені у співпраці з підприємством "Антонов", розповів президент. Зеленський вважає, що ще один напрям співпраці стосується безпілотників. Адже саме цей вид озброєння здатен кардинально змінити ситуацію на полі бою.

Туреччина демонструє серйозні успіхи у цьому напрямку. Україна своєю чергою виробляє двигуни для безпілотників. Тому запуск спільного підприємства – природний крок,

– наголосив Зеленський.

Проте глава держави зазначив, що співпраця Києва та Анкари може торкнутись й інших сфер оборонної промисловості. Зокрема:

двигунобудування;

розвитку систем ППО;

спільного виробництва корабля класу "Корвет".

Зверніть увагу! 16 жовтня президент Зеленський перебуває з офіційним візитом в Туреччині. Прибув глава держави на запрошення свого турецького колеги Реджепа Таїпа Ердогана. Зеленський також зустрівся з Вселенським патріархом Варфоломієм.