Президент Зеленський обіцяє знову ввести жорсткий карантин, якщо добовий приріст хворих на коронавірус в Україні зросте до 9,5 тисяч випадків. За його словами держава не може щотижня збільшувати кількість ліжок і переводити медзаклади лише на лікування хворих з COVID-19.

Про те, коли чекати локдауну, Зеленський розповів під час зустрічі з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, передає Офіс Президента. Глава держави також зазначив, що в низці регіонів завантаженість лікарень вже перевищує 70%, а в деяких населених пунктах – 100%.

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Критичною для медичної системи України ситуація стане, коли буде від 9,5 тисяч щоденних заражень коронавірусом. Якщо матимемо понад 9,5 тисяч інфікованих щодоби, ми будемо змушені запроваджувати жорсткий карантин,

– наголосив глава держави.

Він додав, що у такому разі зупиниться економіка і "буде дуже складно всім". Президент вважає, що шанси знизити розповсюдження інфекції в Україні ще є. Для цього, за його словами, треба зменшити перебування громадян, особливо – похилого віку, у місцях масового скупчення людей.

За словами глави держави, в останні тижні фіксується 5 – 6 тисяч нових випадків інфікування коронавірусом щодня та спостерігається тенденція до зростання захворюваності. Найважче переносять хворобу літні люди – на цю категорію громадян припадає 80 – 85% від усіх летальних випадків унаслідок COVID-19.

Відтак, Зеленський закликав представників церков влаштовувати релігійні заходи таким чином, щоб максимально зменшити скупчення людей і збільшити соціальну дистанцію. Зокрема, президент рекомендував перевести богослужіння в режим онлайн.

Представники Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій зі свого боку запевнили, що максимально вживають та вживатимуть заходів для дотримання карантинних рекомендацій. Крім того, при деяких церквах вже запроваджені соціальні ініціативи із закупівлі та передачі харчів і всього необхідного літнім людям та малозабезпеченим, аби зменшити їх контакти із потенційно хворими людьми.