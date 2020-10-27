Через коронавірус в Офісі Президента Зеленський і Єрмак здали тести: результати
В Офісі Президента України щонайменше двоє заступників керівника захворіли на коронавірус – Юлія Ковалів й Андрій Смирнов. Після цього тести на наявність інфекції здали сам президент Володимир Зеленський і голова президентської канцелярії Андрій Єрмак.
У них обох тести на коронавірус показали негативні результати. Про це в Офісі Президента розповіли в коментарі "Суспільному".
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Там пояснили, що Володимир Зеленський і працівники Офісу Президента регулярно здають тести на коронавірус. Останні тести Зеленського і Єрмака були негативними.
Про підтверджене захворювання Юлія Ковалів сама розповіла у своєму фейсбуці. Також захворіли її чоловік і діти. Чиновниця розповіла, що перебуває під наглядом лікаря й почувається задовільно.
Натомість коронавірус в Андрія Смирнова Офіс Президента України підтвердив кільком українським ЗМІ. Наразі він не коментував власного самопочуття.
Що було раніше
- Спершу українські ЗМІ повідомляли, що "одразу декілька" заступників голови ОПУ захворіли на коронавірус. Тепер зрозуміло, що мовиться конкретно про двох – Смирнова й Ковалів.
- До слова, у червні на коронавірус захворіла перша леді Олена Зеленська, а також син подружжя Кирило. Хлопчик без симптомів переніс хворобу, а от дружина президента зізнавалася, що в окремі дні було доволі важко – хвороба давала про себе знати.