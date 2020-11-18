Президент Володимир Зеленський розповів про "єто". І йдеться не про інтим чоловіка і жінки, як можна спершу подумати, і навіть не про хабарі.

Про що ж говорив Зеленський у своєму другому відеоблозі з "Феофанії" – дізнайтесь в новому випуску відеоблогу "Підгоріло" на 24 каналі.

До слова Хто, якщо не Зеленський: кому президент може передавати свої повноваження

"Сегодня Украина делает все, чтобы это наконец закончилось. И когда я говорю "это", я не только о КПВВ, я про это, которое творится 7 год. А иначе, как оно, "это" назвать невозможно", – сказав Зеленський.

Відеозвернення Володимира Зеленського: дивіться відео

Ну чому ж не можна, пане президенте? – Анексія, захоплення територій, є ще словосполучення Операція Об'єднаних сил, війна. Врешті-решт. І це слово нам точно не варто пояснювати, бо не з чуток знаємо як ми, так і 1,5 мільйона переселенців.

А от що ви хотіли сказати 3 цими буквами здогадатись звісно можна, але зрозуміти важко. Не говорячи вже про те, що обрати слово "это" з 256 тисяч слів, які налічуються в українській мові, як мінімум – дивно, як максимум – не доречно.

"Здорова Україна"

Та не хлібом єдиним, як то кажуть, ситий народ український. А ще й обіцянками. І от маємо чергову з них. Об'єднати усіх від заходу до сходу і від півночі до півдня має нова президентська програма, і хоч цього разу обійшлося без слова "велика" та ідея не менш амбітна – "Здорова Україна".

І тут, на цих самих словах у мене з'явилася надія. Невже ми почуємо щось про запровадження страхової медицини. І кожен з нас матиме той базовий набір гарантованих послуг від держави? – Ні!

"Здорова Україна" – це корисні звички, профілактика та правильне харчування... І от ніби все дуже цікаво, але абсолютно нічого не зрозуміло. Бо у часи пандемії стверджувати, що зарядка і триразове харчування нас врятують, це як говорити, що для організації дистанційного навчання достатньо лише бажання вчителів. Хоча, почекайте, Сергій Шкарлет і так це сказав. Тоді сорі, питання знімається, як дурнувате.

До теми Ідея має заряджати, – Зеленський про програму "Здорова нація"

Покращення блогу Зеленського

А поки ми чекаємо від вас більше деталей, Володимире Олександровичу, я маю кілька пропозицій щодо вашого блогу. Але ви ж розумієте не критики заради, а виключно для того, щоб його подивилось більше українців. Скільки там зараз – 30 тисяч переглядів? А от розпаковку посилок з Китаю, до прикладу мільйони людей дивляться.

► Розпаковка з Китаю

Тож чим ми гірші? Зустрічаємо у Борисполі літак. Відкриваємо коробки. Роздивляємось, що нам прислали іноземні партнери. Приміряємо. Передаємо у лікарні. Або на полички "Епіцентру", "Метро", "Ашану", то вже як піде…

► Потойбічні сили

Наступний, не менш популярний – з привидами та потойбічними силами. Шукати їх пропоную не відходячи від каси – а просто в Офісі Президента. Ну зливає ж хтось звідти секретну інформацію, пригадати хоча б Гончарука, чи спецоперацію по затриманню "вагерівців", плівки Єрмака.

► Тревел блоги

Є ще тревел блоги. Ба більше в Офісі нещодавно анонсували візит до США. Щоправда, з Вашингтона у голови НАБУ зняти не вийшло. Певно не до того було, він як міг намагався пояснити міжнародним партнерам, що вони "все неправильно зрозуміли". Але рішення КСУ, бюджет-2021 та робота НБУ викликало у МВФ надто багато запитань. А ви звісно спробуйте. Така собі "Орел і решка" навпаки – і гроші залишають, а ви їх спробуйте знайти.

Серіали, фільми та інтерв'ю, вибачте, навіть не пропонуватиму, ви на цьому і без мене, як то кажуть, собаку з'їли. А щоб ви не думали, що я лише критикувати вмію. То є таки у ваших словах й те, з чим я абсолютно погоджуюсь: "Бережіть себе. Дотримуйтесь дистанції. Носіть маски. Дезінфікуйте руки. Обов'язково зміцнюйте свій імунітет".