Вища рада правосуддя штовхає Зеленського на той самий злочин, який інкримінують Порошенку.

Минулого тижня і 1 грудня члени Вищої ради правосуддя проголосували за те, щоб внести президенту подання на призначення кількох десятків суддів. Усі ці рішення незаконні, бо судді не пройшли кваліфікаційне оцінювання – їх зупинили негативні висновки Громадська рада доброчесності.

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Що може зробити ВРП у рамках закону?

За законом, ВРП може ініціювати призначення лише тих суддів, які успішно пройшли кваліфікаційне оцінювання. Якщо Громадська рада доброчесності зробила висновок про недоброчесність судді, за нього мають проголосувати щонайменше 11 членів ВККС.

ВККС не проводила таких голосувань щодо жодного (!) із цих кількох десятків суддів, яких ВРП підсунула Президенту.

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Завдяки цим свавільним рішенням ВРП Зеленський опинився за два кроки від кримінальної справи, подібної до тої, в якій його Генпрокурорка підозрює Петра Прошенка. Порошенку, нагадаю, інкримінують незаконне призначення Сергія Семочка головою розвідки.

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У президента зараз є вибір - або відмовитись ставити підпис під незаконними указами про призначення суддів, або розділити із членами ВРП відповідальність за цей злочин.

Офіційна заява Громадської ради доброчесності і повний перелік суддів, яких незаконно хоче призначити ВРП, тут.

Джерело: Facebook