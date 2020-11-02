Володимир Зеленський взяв участь у засіданні фракції "Слуга народу". На ньому президент обговорив з нардепами необхідність перезавантаження Конституційного Суду. А також закликав парламентарів підтримати дострокове припинення повноважень чинного складу КСУ.

Що президент попросив "слуг народу"

Зеленський відвідав засідання фракції "Слуги народу" 2 листопада, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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На ньому глава держави закликав фракцію підтримати дострокове припинення повноважень чинного складу КСУ. Президент заявив: якщо не відновити довіру суспільства до Конституційного Суду, країна втратить можливість отримати будь-яку міжнародну фінансову допомогу.

Також під загрозою безвізовий режим України з ЄС та підтримка зі сторони Євросоюзу, НАТО, МВФ та інших міжнародних партнерів.

Зеленський наголосив, що неможливо відновити дію антикорупційного законодавства без ухвалення рішення про звільнення суддів Конституційного Суду. "Будь-яке нове рішення парламенту, яке спробує відновити таку кримінальну відповідальність, буде апріорі непрацюючим. Його навіть не треба буде заново оскаржувати в Конституційному Суді", – пояснив він.

Президент зауважив, що в такому випадку будь-яке кримінальне звинувачення за порушення при декларуванні навіть після ухвалення нового закону щодо цього буде абсурдним та не матиме сили.

Якщо ви проголосуєте за це рішення, ви голосуватимете для народу. В іншому разі ви захищаєте суддів Конституційного Суду,

– наголосив Зеленський.

Що про заяви Зеленського на засіданні фракції каже Подоляк

Радник керівника ОП Михайло Подоляк зазначив, що на засіданні фракції Зеленський говорив, що законопроєкт щодо КС містить ризики, але це єдине прийнятне рішення.

Зрозуміло, що найкращий варіант виходу з кризи – це добровільна відставка суддів КСУ, які себе дискредитували. Але, проаналізувавши ризики, РНБО ухвалила колегіальне рішення, і це єдиний шлях, який прийнятний,

– розповів Подоляк.

За його словами, президент також наголосив, що "якби цієї кризи не було, її треба було б придумати". "Вона (криза – 24 канал) розставила всі крапки над "і", показавши, хто є хто в нашій еліті. Вона об'єднала всі антикорупційні сили країни", – додав Подоляк.

Радник керівника ОП також зауважив, що президент завжди хоче довірливої розмови з фракцією.

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