Президент України Володимир Зеленський привітав ЮНЕСКО з нагоди 75-річчя. Так він запустив міжнародний флешмоб відеопривітань організації.

Вітання Зеленського з нагоди 75-річчя ЮНЕСКО

Відповідний ролик англійською мовою опублікувала пресслужба Офісу Президента. На кадрах мовиться про історію ЮНЕСКО, а також про ті об’єкти на території України, що потрапили до списку Світової спадщини організації.

Актуально Росія намагається внести кримські історичні пам’ятки до списку ЮНЕСКО

Це, зокрема:

ансамбль історичного центру Львова;

резиденція митрополитів Буковини та Далмації (сьогодні цю будівлю використовує Чернівецький національний університет);

Собор святої Софії в Києві та прилеглі чернечі будівлі;

Києво-Печерська лавра;

стародавнє місто Херсонес і його хора (округа);

Бахчисарайський палац кримських ханів/

"ЮНЕСКО виникла відразу після закінчення найбільш нищівної війни в історії людства. Її засновники були переконаними, що "у свідомості людей потрібно укорінювати ідею захисту миру". Ми, українці, добре розуміємо мудрість цих слів. Ми мали величезні втрати у тій війні. І зараз захищаємо нашу свободу", – зауважив Зеленський.

Також у Офісі Президента наголосили на тих пам’ятках, які зараз перебувають на території окупованого Росією Криму. Тому закликали міжнародну спільноту зупинити руйнування спільної спадщини на півострові, що відбувається з руки Кремля. Крім того, окупанти Криму серйозно порушують права та основні свободи людей.

Сила ЮНЕСКО полягає також у здатності знаходити адекватні відповіді на складні виклики. Україна долучилися до цього процесу з 1954 року, і ми готові активно працювати спільно з іншими країнами-учасницями заради досягнення цілей,

– додав Зеленський.

Зауважимо, до Культурної спадщини ЮНЕСКО сьогодні входять, Петриківський розпис, Косівська кераміка та Українські козацькі пісні.

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Привітання Зеленського та Офісу Президента з нагоди 75-річчя ЮНЕСКО: дивіться відео