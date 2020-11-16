Зеленський запустив новий флешмоб: цього разу міжнародний – з нагоди 75-річчя ЮНЕСКО
Президент України Володимир Зеленський привітав ЮНЕСКО з нагоди 75-річчя. Так він запустив міжнародний флешмоб відеопривітань організації.
Вітання Зеленського з нагоди 75-річчя ЮНЕСКО
Відповідний ролик англійською мовою опублікувала пресслужба Офісу Президента. На кадрах мовиться про історію ЮНЕСКО, а також про ті об’єкти на території України, що потрапили до списку Світової спадщини організації.
Актуально Росія намагається внести кримські історичні пам’ятки до списку ЮНЕСКО
Це, зокрема:
- ансамбль історичного центру Львова;
- резиденція митрополитів Буковини та Далмації (сьогодні цю будівлю використовує Чернівецький національний університет);
- Собор святої Софії в Києві та прилеглі чернечі будівлі;
- Києво-Печерська лавра;
- стародавнє місто Херсонес і його хора (округа);
- Бахчисарайський палац кримських ханів/
"ЮНЕСКО виникла відразу після закінчення найбільш нищівної війни в історії людства. Її засновники були переконаними, що "у свідомості людей потрібно укорінювати ідею захисту миру". Ми, українці, добре розуміємо мудрість цих слів. Ми мали величезні втрати у тій війні. І зараз захищаємо нашу свободу", – зауважив Зеленський.
Також у Офісі Президента наголосили на тих пам’ятках, які зараз перебувають на території окупованого Росією Криму. Тому закликали міжнародну спільноту зупинити руйнування спільної спадщини на півострові, що відбувається з руки Кремля. Крім того, окупанти Криму серйозно порушують права та основні свободи людей.
Сила ЮНЕСКО полягає також у здатності знаходити адекватні відповіді на складні виклики. Україна долучилися до цього процесу з 1954 року, і ми готові активно працювати спільно з іншими країнами-учасницями заради досягнення цілей,
– додав Зеленський.
Зауважимо, до Культурної спадщини ЮНЕСКО сьогодні входять, Петриківський розпис, Косівська кераміка та Українські козацькі пісні.
Радимо ознайомитися Гуцульську кераміку визнали в ЮНЕСКО: чим вона унікальна
Привітання Зеленського та Офісу Президента з нагоди 75-річчя ЮНЕСКО: дивіться відео
Що відомо про ЮНЕСКО?Це міжнародна організація, входить до складу ООН. Займається галузями освіти, науки та культури. ЮНЕСКО сприяє ліквідації неписьменності, підготовці національних кадрів, розвитку національної культури, охороні пам'яток культури тощо. До складу організації сьогодні входять 193 країни. У 2017 році Ізраїль та США заявили про вихід. Головний осередок ЮНЕСКО розташовується в Парижі.
Поділитися новиною