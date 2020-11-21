Молодь може взяти участь у всеукраїнському флешмобі Ukraine NOW та розповісти про любов до України. Переможці отримають можливість зустрітись із президентом.

Флешмоб ініціював президент Володимир Зеленський, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

До речі Маємо засвоїти важливі уроки, – Зеленський привітав українців з Днем Гідності та Свободи

У чому полягає суть флешмобу

Потрібно записати ролик тривалістю до однієї хвилини. У ньому учасник має поділитися своїми успіхами, розказати, що для нього означає бути українцем. Крім того, учаснику потрібно показати, як він змінює життя країни на краще.

Відео треба розмістити на своїй сторінці у фейсбуці чи інстаграмі. У описі потрібно тегнути сторінку @UkraineNOW, поставити хештег #IamUkraineNow, поставити вподобайку на допис про конкурс та підписатися на сторінку.

Інший варіант – надіслати відео на адресу: ukrainenow.videos@gmail.com.

До слова, у флешмобі можуть брати участь усі охочі українці віком до 30 років включно. Відеоролики можна надсилати до 1 березня 2021 року.

Що отримають переможці

За результатами конкурсу журі обере 10 переможців. Вони зможуть зустрітись із президентом на 30 річницю Дня Незалежності та поспілкуватись на важливі теми.

Читайте також Зеленський запустив новий флешмоб: цього разу міжнародний – з нагоди 75-річчя ЮНЕСКО

Вражаюче відео про Україну

Крім флешмобу, Зеленський оприлюднив красиве відео про сучасну Україну.

Переглянув відео про нашу сучасну Україну, про молоді покоління свободи, народжені в незалежній країні. Вільні, красиві, сильні! Це та Україна, у яку я вірю. А погляньмо, в яку Україну вірить наша молодь!

– наголосив глава держави.

Дивіться відео про сучасну Україну: