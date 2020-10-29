Зеленський на засіданні РНБО щодо рішення КСУ чи футбол: що оберете по ТБ – опитування 24 каналу
Через рішення Конституційного суду про скасування декларування президент Володимир Зеленський скликає термінове засідання РНБО. Водночас футбольні єврокубки – зараз у розпалі. А що Ви б хотіли переглянути по телевізору перш за все – беріть участь в опитуванні 24 каналу.
Нове опитування 24 каналу: деталі
На своєму закритому засіданні у вівторок, 27 жовтня, Конституційний суд України скасував електронне декларування статків чиновників. Таким рішенням суд фактично знищив антикорупційну реформу в Україні й повністю позбавив повноважень цілий антикорупційний орган – Національне агентство з питань запобігання корупції, передає 24 канал.
До теми Термінове засідання РНБО: Зеленський вимагає жорсткої реакції через рішення КСУ
29 жовтня стало відомим, що президент Володимир Зеленський скликає термінове засідання РНБО. Під час зустрічі, ймовірно, обговорять вищезазначене скандальне рішення КСУ.
Також на 29 жовтня заплановано матч української "Зорі" в Лізі Європи. В Запоріжжі луганці прийматимуть португальську "Брагу".
Тому хочемо поцікавитися Вашою думкою: якби постав вибір, що Ви б обрали подивитися по ТБ – футбол, чи трансляцію засідання РНБО з участю Зеленського щодо рішення КСУ про скасування декларування статків чиновників? Пропонуємо Вам взяти участь у нашому опитуванні.
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