А що б Ви обрали по ТБ: засідання РНБО за участю Зеленського щодо рішення КСУ чи футбол / Колаж 24 каналу

Через рішення Конституційного суду про скасування декларування президент Володимир Зеленський скликає термінове засідання РНБО. Водночас футбольні єврокубки – зараз у розпалі. А що Ви б хотіли переглянути по телевізору перш за все – беріть участь в опитуванні 24 каналу.