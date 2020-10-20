Президент Володимир Зеленський 20 жовтня виступив зі щорічним зверненням до Верховної Ради. У ньому він засудив місцеву владу за проведення багатотисячних концертів під час карантину та складної ситуації з COVID-19.

Президент України розкритикував дії місцевої влади, яка перед виборами не виконує рішення Кабміну щодо карантину, повідомляє 24 канал.

До теми Щорічне звернення президента Зеленського до Верховної Ради: онлайн-трансляція

Місцева влада хоче подобатися виборцям. Вона саботує рішення уряду і проводить багатотисячні концерти на день міста. Це гра у злого поліцейського в столиці та доброго – на місцях. Знайте, можливо кількість голосів за вас буде більшою, але кількість хворих та померлих буде на вашій совісті,

– підкреслив Зеленський.

Президент також закликав українців відповідальніше ставитися до пандемії коронавірусу та носити захисні маски: "Маска на вашому обличчі – це безпека інших людей".

Про які концерти говорить Зеленський

3 жовтня у Харкові відбувся концерт Олі Полякової, який організувала команда чинного мера Геннадія Кернеса до Дня вчителя. На концерті були присутні близько 2 тисяч людей. Зауважимо, що напередодні в місті зафіксували рекордну кількість хворих на коронавірус – 545 осіб за добу. Перед концертом Полякова закликала шанувальників одягнути захисні маски та дотримуватися дистанції, однак її не послухали. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за порушення карантину.

Через два дні після виступу Полякової в місті виступила Ірина Білик. Ажіотаж довкола її концерту був меншим, однак його все одно відвідало чимало харків'ян. Поліція також відкрила провадження через порушення норм карантину.

Звернення Володимира Зеленського до Верховної Ради: відео