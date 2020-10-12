Президент України Володимир Зеленський вважає, що дотримується своїх обіцянок перед українським народом. Однак, щоб виконати усе заплановане, потрібен час.

На думку Зеленського, його команді вдалося зробити багато речей, про які багато політиків тільки говорили. Про це президент розповів в інтерв'ю BBС.

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Те, що я обіцяю, я хочу виконати, я іду до цієї цілі. У мене попереду все ж три з половиною роки, я впевнений у собі, впевнений у людях, які мене оточують. Їх небагато, але ми – команда,

– наголосив український лідер.

Що Зеленський каже про масові звільнення

Стрімку зміну людей на посадах Зеленський пояснив тим, що немає часу довго адаптуватися до нової роботи.

Країні потрібні швидкі результати. Якщо через пів року посадовець не показує ефективності своєї роботи, йому варто піти. І це стосується усіх, незалежно від обійманої посади, незалежно від того, ким доводиться ця людина Зеленському.

Звільнення за лічені місяці генпрокурора та його команди, які мали очолити "антикорупційний хрестовий похід", Зеленський пояснює тим, що за пів року нікого не посадили.

Вони нікого не посадили. Вони могли не пересаджати всіх корупціонерів, я розумію, пів року – дуже замало. Але повинні бути кроки, ми повинні відповідати перед суспільством,

– наголосив президент.

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