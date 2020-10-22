Українців багато років лякали земельною реформою. Це робили політики, адже не хотіли, аби люди мали право вільно розпоряджатися своєю ж землею. Як відомо, завдяки такій "схемі" політикам вдалось вкрасти 5 мільйонів гектарів з 7 мільйонів, які є у державній власності. Частина цих людей досі перебуває у Верховній Раді.

Тепер в України залишилось лише приблизно 2 мільйони гектарів землі. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю кільком українським телеканалам, повідомляє 24 канал.

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Зелоенський також зазначив, що понад 2 мільйони гектарів земель сільськогосподарського призначення передадуть з державної до комунальної власності. Завдяки цьому об'єднані територіальні громади зможуть використовувати кошти для розвитку своєї громади.

Тепер вони (ОТГ – 24 канал) будуть відповідати за використання цієї землі, за наповнення місцевого бюджету. І це правильно,

– сказав президент.

Зеленський розповів, що саме після того, як змінили голову Держгеокадастру – стало відомо про справжні цифри розкраденої землі. "Залишилося трохи більше ніж 2 мільйони гектарів земель. Всього було 7 мільйонів гектарів. Де ще 5? Їх вкрали", – підсумував президент.

Останні 30 років українців дурили, – Зеленський

За словами Зеленського, саме останні майже 30 років українські політики були проти того, аби запроваджували вільний обіг землі. Політики нібито брехали народові про те, що захищають землю від іноземців.

Вибачте на слові, "промивали" мозок людей щодо земельної реформи,

– сказав Зеленський.

Проти впровадження ринку землі виступали і земельні лобісти. За словами президента, великий спротив реформі побачив і голова Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Романа Лещенка. Це було під час його призначення. "Просто призначити його головою Держгеокадастру було складно – щодня погрози, якісь дзвінки", – наголосив Зеленський.



Що відомо про ринок землі / Інфографіка 24 каналу